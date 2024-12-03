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Antalya, Avrupa Kros Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapıyor

Antalya, Avrupa Kros Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapıyor
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8 Aralık Pazar günü Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenecek olan SPAR Avrupa Kros Şampiyonası'na 39 ülkeden 608 sporcu katılacak. Şampiyona için parkur zemini ve peyzaj çalışmaları tamamlandı.

Avrupa Kros Şampiyonası'nın 30'uncusuna 8 Aralık Pazar günü Antalya ev sahipliği yapacak.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, SPAR Avrupa Kros Şampiyonası 2024'ün heyecanı, Antalya'nın Kepez ilçesindeki DokumaPark Parkuru'nda yaşanacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Kepez Belediyesi ve Avrupa Atletizm Federasyonunca Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenecek organizasyona, 39 ülkeden 608 sporcunun katılımı bekleniyor.

Avrupa kıtasının en iyi uzun mesafe koşucularını bir araya getirecek şampiyona için Kepez Belediyesi, parkur zeminin düzenlenmesi ve alanın peyzaj çalışmalarını tamamladı. Yarış alanının çevresine güvenlik bariyeri ve reklam panoları yerleştirildi. Alana, organizasyon için çadırlar kuruldu.

Avrupa Atletizm Birliği Kros Şampiyonası Koordinatörü Ede Rutkovski, organizasyon öncesi Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaretinde yaptığı konuşmada, hazırlıklardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rutkovski, Antalya'daki Avrupa Kros Şampiyonası'na rekor katılım olacağını bildirdi.

Başkan Kocagöz de DokumaPark'ta, dünyanın en güzel kros parkurlarından birini oluşturduklarını belirterek, "Türkiye, ilk kez Avrupa Kros Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Bu şampiyonanın Antalya'da, ilçemizde yapılacak olmasından mutluluk duyuyoruz. Avrupa Kros Şampiyonası, Kepez'i bir spor şehri, Antalya'nın vitrini yapma hedefimize ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Şampiyonanın ev sahipliğini sorunsuz ve başarılı, ülkemizi ve şehrimizi en güzel şekilde temsil edeceğiz, Türk misafirperverliğini de en iyi şekilde yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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