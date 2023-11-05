Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: 'Kalelerimizde çok basit goller gördük'

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile 3-3 berabere kalan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, iyi mücadele ettiklerini ancak kalelerinde çok basit goller gördüklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Bizim adımıza gerçekten ligde geçen hafta kim ne derse desin çok zorlu bir maç oynadık. Taktik anlamında, ligde yeni hocasıyla iyi işler yapan Samsunspor'u yenerek buraya geldik. İyi bir takım Başakşehir, bugün oyunun galibi olduğumuzu düşünüyorum. Üç gol var, pozisyonlar var. Bugünün eksisi çok basit goller yedik. Düzeltmemiz gereken şey bu. Oyunu daha da kalitelendirmek adına çalışmamız gereken yerler var." ifadelerini kullandı.

"Çok kısaca basit goller yedik ama savunma organizasyonu adına çalışmalarımızı yapıyoruz." sözlerini kullanan Belözoğlu, "Oyuncu arkadaşlarım elinden gelen her şeyi yapıyor. Bazen oyunun anları var, o anları doğru oynadığınızda karşılığın alabiliyorsunuz. Maça baktığınızda, geldiler gol yedik gibi oldu. Üzüntü verici tarafı burası, bu düzeltilmeyecek bir problem değil. Oyuncularım en ufak hata yaptıklarında karşılığını gördükleri bir maç oldu. Elimden geldiğince onlara doğru oyun anlamında destek olmaya çalışırken, onlar da bana iyi geri dönüşler yapıyor." şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu, "Başakşehir'de uzun süre çalışmanız bu maçta sizin için bir avantaj oluşturdu mu?" sorusuna, "Burada çalışmış olmam belki bir avantaj olarak görülebilir ama sonuçta başlarına başka bir hoca var, başka bir düzen var. Oyuncularımın çalıştığımız şeyleri uyguladığında rahatlıkla geçebileceğimiz bir maç olduğunu gördüm. Ne zamanki oyuncularım bundan vazgeçti sorun yaşadık. Belirli bir dönem olsa da oyunda hakimiyetleri oldu. Daha iyi olacağız. Ankaragücü'nü inşallah çok daha iyi yerlere getireceğiz." yanıtını verdi.