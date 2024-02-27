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Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı öncesi açıklama: Herkes için adalet istiyoruz

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabından hakem kararlarına tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda "Türk futbolunun birkaç takımdan ibaret olmadığını hatırlatıyoruz. Adalet istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yaşanan hakem kararlarıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolu her karşılaşmada yapılan skandal hatalarla daha da kaotik bir hal almaya devam ediyor.

Bu seviyede güven erozyonunun yaşandığı bir dönemi futbolumuzda asla hatırlamıyoruz.

Son günlerde özellikle Anadolu kulüplerinin aleyhine yapılan hakem hataları, bizi bu açıklamayı yapmaya zorunlu kıldı.

Futbolu yönetenlere; Türk futbolunun birkaç takımdan ibaret olmadığını, her kulübün çok değerli ve eşit şartlarda mücadele etme hakkında sahip olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

114 yıllık İmalat-ı Harbiye'nin takımı olarak, ayrıcalık değil her kulüp için, her karşılaşmada ADALET istiyoruz."

Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı öncesi açıklama: Herkes için adalet istiyoruz

Öte yandan MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu akşam Eryaman Stadyumu'nda 20.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Fenerbahçe Ankaragücü 3.Sayfa Toplum Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Metin Türk :

Sayın devletin yetkili makamları Bile isteye yapılan haksızlıklar bariz hatalar ile takımlar üzerinden taraftarları birbirine düşürüp Türkiye de KAOS ortamı yaratılmak isteniyor önlem alınmasa her şey için çok geç olacak

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Mrt Krc:

baş sorumlusu TFF VE MHK ile spor kanallarındaki yorumcular

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Alperen:

Onun içinmi kendi evinizde iki hafta önce lig maçında galatasarayayatıp maçı verdiniz .

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