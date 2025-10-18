Ankara Yelken Kulübü 25. Yılını Kutladı

Ankara Yelken Kulübü, kuruluşunun 25. yılı kapsamında Mogan Gölü'nde özel bir etkinlik düzenledi.

Ankara Yelken Kulübü, Mogan Gölü'nde bulunan restoranda basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltının ardından kulüp sporcuları yelken performanslarını sergiledi ve eğitmenler eşliğinde katılımcılara yelken deneyimi sunuldu.

Ankara Yelken Kulübü'nün (AYK) 25. kuruluş yılı kapsamında açıklamalarda bulunan AYK Yönetim Kurulu Üyesi Evren Bayraktar, özellikle gençlerin bu spora ilgisi olduğunu belirterek, "Ankara Yelken Kulübü bu sene 25. yılını kutluyor ve Ankara'nın denizcilik kimliğinde tam 25 yıldır imzasını atmaya devam ediyor. Ankara Yelken Kulübü bünyesinde bulunan 18 yaş altı 40 sporcusu, yaklaşık 100 yetişkin sporcusu ve 350'yi aşkın lisanslı sporcusuyla bugün denizcilik dünyasında ve yelkencilik dünyasında adından son derece söz ettiren özel bir kulüptür. Ankara denize kıyısı olmayan bir yer ama denizcilik sevdası, denize uzak olmadan dolayı denize ulaşma sevdası çok yüksek olduğu için aynı zamanda amatör denizcilik belgesini Türkiye'de en fazla veren kulüplerden bir tanesi" diye konuştu.

Haldun Kılıç: "Çeşitli finansal zorluklarla boğuşmamıza rağmen 25'inci yılımızı kutluyoruz"

Yelken sporun 7'den 70'e herkese ulaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan AYK Komodoru Haldun Kılıç ise, "Yelken sporunu 7'den 70'e herkes için nasıl erişilebilir ve sürdürülebilir bir spor disiplini haline getirebiliriz, bunu sağlamaya çalışıyoruz. Çeşitli finansal zorluklarla boğuşmamıza rağmen 25'inci yılımızı kutluyoruz. 25'inci yılımızda yüzlerce denizci yetiştirdik. Yaşları 7 ile 17 arasında değişen onlarca çocuğu yetiştirdik, büyüttük, üniversiteye gönderdik. Şu anda da sayısı 40'ı çoktan aşmış durumda" dedi.

Yamaç Tandırcıoğlu: "Küçüklüğümden beri yelken sporcusuyum"

Yaklaşık 5 yıldır AYK'da antrenörlük görevini üstlenen ve sporcu yetiştiren Antrenör Yamaç Tandırcıoğlu da, "Genelde bu işin denizlerde olduğu düşünülüyor. Ama Türkiye'nin dört bir yanında yelken tutkusuna sahip insanları buluşturacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ankara'da bunun merkezlerinden biri haline geldi. Ben küçüklüğümden beri yelken sporcusuyum. Denizlere açılmak bir tutku, bir özgürlüğe kavuşma gibi söyleyebilirim. Çocuklara da buna aktarmaya, kendilerini daha iyi hissedebilecekleri bir yerde bulunmalarını sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yelkenin kendisi için vazgeçilmez bir spor olduğunu ve yaklaşık 7 yıldır Yelken sporu yaptığını belirten sporcu Can Kılıç ise, "İzmir'de yazlıktaydım. Yelken sporunu orada gördüm ama Ankara'da yaşadığım için bu sporu pek olası görmedim. Ankara Yelken Kulübü vardı. Yoksa ben böyle bir spor yapamayacaktım ve çok iyi oldu. Yelken sporu benim için ilk olarak özgürlüğü ifade ediyor. Çünkü suda istediğimi yapabiliyorum, istediğim yere gidebiliyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA