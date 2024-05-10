Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam: 'Bizim için lig 2 hafta önce bitmişti'
Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Altay maçının ardından, 'Bizim için lig 2 hafta önce bitmişti. Bugün de sıcak havada hedefsiz bir maçta en iyi şekilde izleyenlere zevk vermeye çalıştı oyuncularımız' dedi.
Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Altay maçının ardından, "Bizim için lig 2 hafta önce bitmişti. Bugün de sıcak havada hedefsiz bir maçta en iyi şekilde izleyenlere zevk vermeye çalıştı oyuncularımız" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ankara Keçiörengücü Altay'la 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, açıklamalarda bulundu. Çalıştığı 2 buçuk aylık süre içerisinde Türk futboluna önemli genç oyuncular kazandırdıklarını belirten Tan, şu ifadeleri kullandı:
"Olağanüstü tesislere sahip tüm ödemelerini gününde yapan sıkıntısız bir kulüpte çalışmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Hedefimize de ulaştık. Sıkıntısız bir şekilde bu seneyi tamamlamak istiyorduk. Bizim için lig 2 hafta önce bitmişti. Bugün de sıcak havada hedefsiz bir maçta en iyi şekilde izleyenlere zevk vermeye çalıştı oyuncularımız. Altay takımına da 2. Lig'de başarılar diliyorum." - ANKARA