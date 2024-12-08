Üye Girişi
Haberler
Rusya: Esad ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi

Rusya ülkesini terk eden Esad'ın verdiği son talimatı açıkladı

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

Münbiç operasyonu başladı! Çok sayıda teröristi esir aldılar

 Dışişleri Bakanı Fidan: Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir

"Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler"
Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar

Görüntü infial yarattı, paranın patronundan açıklama geldi

Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor'u 2-1'lik Skorla Yendi

Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor'u 2-1'lik Skorla Yendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor'u sahasında 2-1 mağlup etti. Maçta goller Erkam Develi ve İstanbulspor'un stoperi Fatih'ten geldi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

21. dakikada ceza sahası içinde Camara pasını ceza sahası dışına aktardı. Burada bulunan Erkam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

35. dakikada Camara'nın sağ kanattan ilerleyip çizgiden içeri çevirdiği top, İstanbulspor'un stoperi Fatih'e çarparak ağlara gitti. 2-0

58. dakikada Yusuf'un vuruşunda top kaleci Metin'i geçti. Defans çizgiden çıkarıp meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

61. dakikada Loshaj'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde seken top Fatih'te kaldı. Fatih sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Hüsnü Emre Çelimli, Harun Güngör

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Arda Şengül, Ali Dere, Erkam Develi, Camara, Rroca (Orhan Nahırcı dk. 74), Oğuzhan Ayaydın, Dembele (Williams Togui dk. 64), Diouf (Görkem Bitin dk. 64)

Yedekler: Emre Satılmış, Süleyman Luş, Oğuzcan Çalışkan, Süleyman Luş, Aliou Traore, Yılmaz Basravi, Halil Can Ayan, Aliou Traore, Kristal Abazaj

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Yunus Bahadır dk. 75), Okan Erdoğan, Fatih Tultak (Michael Ologo dk. 81), Duhan Aksu (Racine Coly dk. 46), David Sambissa, Kerem Şen (Yusuf Ali Özer dk. 46), Kubilay Sönmez (Abdullah Aydın dk. 75), Florian Loshaj, Modestas Vorobjovas, Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Mücahit Serbest

Teknik Sorumlu: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Erkam Develi (dk. 21), Fatih Tultak (dk. 35 k.k.) (Ankara Keçiörengücü) Fatih Tultak (dk. 61) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Özcan Şahan, Florian Loshaj, İsa Doğan (İstanbulspor) Diouf (Ankara Keçiörengücü) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Muhalifler Esad'ın giderayak kurduğu kirli oyunu da bozmak üzere
img

Çok net gol kaçtı! Tempo bir an olsun düşmüyor
img

Esad'ın devrilmesinden sonra MHP'den ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI, HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? 8 Aralık son deprem raporları! EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bein Sports 2 Eyüpspor Samsunspor maçı frekans bilgileri Sivasspor Galatasaray maçı 11'ler! Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı? SON DAKİKA: Esad'ın uçağı düştü mü? BEŞAR ESAD NEREDE? Esad kaçtı mı? Beşar Esad kaçtı mı? Esad nereye kaçtı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.