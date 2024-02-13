Ankara Eryaman Stadyumu'nun zemin sorunu dron ile görüntülendi

Mke Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin ortak kullandığı ve zemin bozukluğu sebebiyle tartışmalara yol açan Ankara Eryaman Stadyumu'nu, İhlas Haber Ajansı dron ile görüntüledi.

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ve Trendyol 1. Lig takımı Gençlerbirliği'nin ortak kullandığı Eryaman Stadyumu, dron ile havadan görüntülendi. Uzun zamandır süregelen 'kötü zemin' tartışmalarına yol açan Eryaman Stadyumu'nun zemin iyileştirme çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor.

2-8 Şubat tarihleri arasında iki başkent ekibinin de toplam 4 karşılaşmaya çıktığı Eryaman Stadyumu'nun zemininin durumu polemiğe neden oldu. Son olarak 8 Şubat Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gençlerbirliği - Trabzonspor mücadelesine ev sahipliği yapan stat, 10 günlük bakıma alındı.

Eryaman Stadyumu'nda 2023-2024 sezonu boyunca toplam 29 müsabaka oynandı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında yapılacak maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) çim zemin denetçisinin vereceği karardan sonra belli olacak. - ANKARA