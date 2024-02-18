Ankara 19 Mayıs Stadyumu Yenileniyor

82 yıllık tarihi Ankara 19 Mayıs Stadyumu, çürük raporunun açıklanmasının ardından yerine yeni yapılan 45 bin kişilik stadyumunun yapımı devam ediyor. Stadyumun yapım aşaması ise dron ile görüntülendi.

82 yıllık tarihi Ankara 19 Mayıs Stadyumu, çürük raporunun açıklanmasının ardından yerine yeni bir stadyum yapılması için 4 Ağustos 2018'de yıkılmıştı. Yıkımın ardından 45 bin kişilik olması planlanan Ankara stadyumunun yapım çalışmaları son hız devam ediyor. 2025-2026 sezonuna yetişmesi planlanan stadyum depreme karşı dayanıklı şekilde inşa ediliyor. UEFA kriterlerine uygun yapılan stadyumun çevresinde bulunan ulaşım imkanları nedeniyle taraftarın gelişini kolaylaştırıyor. Planlamalara göre stadyumda ticari alanlar, mağazalar, restoranlar, müze, konferans salonu yer alacak. Ayrıca stadyumda farklı branşlarda okçuluk, tekvando, boks, eskrim, dans, atıcılık, karate, judo, masa tenisi, kick boks, muay thai gibi sporlarda yer alıyor. Stadyuma 695 adet açık otopark ve 460 adet aracın olacağı şekilde otopark bulunacak. Stadyumda yer alan teknolojik özellikler ise zeminin kötüleşmemesini sağlayacak.

Yapımı devam eden stadyum, Türkiye ile İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) için İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Konya, Antalya, Gaziantep ve Trabzon'dan statlar yer alıyor. Yapımı devam eden stadyumla ilgili proje müdürü Cem Saraçlar İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

Projenin 45 bin kişilik kapasiteye sahip bir stadyum olduğunu belirten Saraçlar, "Aslında sadece stadyum olarak bakmak doğru değil. Burada spor kompleksi var. Bu yapının içinde 160 bin metrekarede birçok spor disiplini bulunmakta. Örnek olarak boks, tekvando, güreş gibi branşlar bu bina içinde bulunacak. Yaşayan bir bina olacak. Binanın kriterleri, UEFA kriterlerine uygun bir şekilde yapılıyor" diye konuştu.

"Şu anda emniyetli bir zemin üzerinde yapıyı yükseltiyoruz"

Stadyumun depreme dayanıklı olduğunu vurgulayan Cem Saraçlar, "Bu binanın temelinde yaklaşık 30 metre derinliğinde zemin iyileştirme çalışması yapıldı. 5 bin 500 adet kazık uygulaması yapıldı. Bu projemizin en önemli safhalarından biridir. Bizim için çok ciddi bir zaman aldı. Şu anda emniyetli bir zemin üzerinde yapıyı yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.

Saraçlar, inşaat işlerinin hızlı bir şekilde devam ettiğini hedeflerinin 2025-2026 sezonuna projeyi yetiştirmek olduğunu bildirdi. Proje takvimine uygun gittiğini belirten Saraçlar, "Kaba inşaat aşamasındayız. Diğer inşaat çalışmalarımız da devam ediyor. Onlar da kısa süre içinde sahada imalatlara başlayacaklar" dedi.

Stadyumun zeminiyle ilgili de konuşan Cem Saraçlar, "Projeyi genel olarak incelediğimizde üst düzey teknoloji kullanılmış. Özellikle çim sahanın korunması ve geliştirilmesi adına gerek UV cihazları olsun gerekse fan cihazları başlangıçta düşünülmüş bir proje" diye konuştu.

"Projemizin en büyük avantajı birçok ulaşım ağının tam merkezinde"

Stadyumun UEFA kriterlerine uygun olarak yapılmış bir yapı olduğunu ifade eden Saraçlar, "Bütün uluslararası ve ulusal normlara uygun bir bina. Özelikle çim saha ile öngörülen bütün üst düzey teknolojikler projede yer alıyor, kullanılacaktır. Projemizin en büyük avantajı ise birçok ulaşım ağının tam merkezinde. Metro istasyonları, hızlı trenler, banliyö trenleri yürüme mesafesinde bulunuyor. Bu da projemizi daha aktif ve canlı tutulabilecek bir yapı haline dönüştürüyor. Özellikle bu gibi spor alanlarına toplu taşıma araçları ile ulaşmanın şehircilik anlamında daha doğru olduğu görüşü vardır. O açıdan bakıldığında stadın konumu çevresindeki imkanlar çok uygun gözüküyor" diyerek sözlerini tamamladı. - ANKARA