Galatasaray, Leipzig'den İspanyol sol bek Angelino'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen Angelino, 33 maçta görev aldı ve 9 asist yaptı.

- Angelino, Galatasaray'da

İSTANBUL - Galatasaray, Leipzig'den İspanyol sol bek Angelino'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığını resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6.000.000 Euro'dur.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 2.300.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Hoffenheim'da forma giyen Angelino, ligde 33 maçta görev alırken, 9 da asist yaptı.