Andre Onana, Türkiye'ye geliyor

Andre Onana, Türkiye'ye geliyor
Trabzonspor'un Manchester United'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, perşembe günü saat 14:00'te Trabzon'a gelecek.

Süper Lig devi Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın boşluğunu Manchester United'dan Kamerunlu file bekçisi Andre Onana ile dolduruyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Bordo-mavili ekip, Kamerunlu kalecinin kiralık transferi için Manchester United ve oyuncu ile anlaşma sağladı. Karadeniz ekibi, bu transferde Manchester United'a kiralama bedeli ödemeyecek. Yapılan sözlü anlaşmaya göre sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunmayacak.

PERŞEMBE GÜNÜ TRABZON'DA

Kamerunlu kaleci, perşembe günü saat 14:00'te ailesiyle birlikte Trabzon'a gelecek ve teknik direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde Fenerbahçe maçında sahaya çıkacak.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYORDU

Andre Onana, Manchester United'daki formasını tamamen kaybetti. 29 yaşındaki kaleci, bu sezon oynanan resmi müsabakalarda milli kalecimiz Altay Bayındır'ın yedeği oldu.

