Anderson Talisca Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Talisca, Instagram profilini güncelleyerek 'kum saati' emojisi ekledi ve Al-Nassr'ı profilden kaldırdı. Fenerbahçe Kulübü, futbolcuyu almak için bugün Suudi Arabistan'a özel uçak gönderecek.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transferinde mutlu sona ulaştığı Anderson Talisca, Instagram profilini güncelledi ve dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
KUM SAATİ EKLEDİ, AL-NASSR'I KALDIRDI
Sarı-Lacivertliler ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Anderson Talisca'dan dikkat çeken bir hareket geldi. Instagram profilini güncelleyen Brezilyalı futbolcu, profiline 'kum saati' emojisi koydu. Talisca ayrıca profilinden Al-Nassr'ı kaldırdı.
ÖZEL UÇAK GÖNDERİLECEK
Fenerbahçe Kulübü, Anderson Talisca'yı almak için bugün Suudi Arabistan'a özel uçak yollayacak. Brezilyalı yıldız, hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gelecek.
İşte Talisca'nın paylaşımı;