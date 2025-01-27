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Anderson Talisca Fenerbahçe'de

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Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Talisca, Instagram profilini güncelleyerek 'kum saati' emojisi ekledi ve Al-Nassr'ı profilden kaldırdı. Fenerbahçe Kulübü, futbolcuyu almak için bugün Suudi Arabistan'a özel uçak gönderecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transferinde mutlu sona ulaştığı Anderson Talisca, Instagram profilini güncelledi ve dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

KUM SAATİ EKLEDİ, AL-NASSR'I KALDIRDI

Sarı-Lacivertliler ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Anderson Talisca'dan dikkat çeken bir hareket geldi. Instagram profilini güncelleyen Brezilyalı futbolcu, profiline 'kum saati' emojisi koydu. Talisca ayrıca profilinden Al-Nassr'ı kaldırdı.

Anderson Talisca Fenerbahçe'de

ÖZEL UÇAK GÖNDERİLECEK

Fenerbahçe Kulübü, Anderson Talisca'yı almak için bugün Suudi Arabistan'a özel uçak yollayacak. Brezilyalı yıldız, hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gelecek.

İşte Talisca'nın paylaşımı;

Anderson Talisca Fenerbahçe'de

Anderson Talisca Fenerbahçe'de
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıZohan Coharyan:

Fenerbahçe boşa para harcıyor. Galatasaray'ın derin gücü sayesinde oluşturulmuş yapı olduğu sürece Fenerbahçe şampiyon olamayacak. Bunu Ali Koç ve Acur da defaten söyledi. Ne gerek var transfere falan?

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Haber YorumlarıErdal Albayrak:

Ne buyuttunuz bu adamı,bakalım nasil başarı verecek bize

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Haber YorumlarıGAGS:

gel talisca gel de güzelce dolandır şu cicikuşları!!

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Haber Yorumlarıoğuz:

ee ne olacak fb yi şampiyonmu yapacak

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