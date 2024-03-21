Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Kros Grup Şampiyonası Denizli'de Yapılacak

Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Kros Grup Şampiyonası 10 ilden 160 sporcuyu Denizli'de buluşturacak. 23 Mart 2024 Cumartesi günü PAÜ Kros Parkurunda yapılacak yarışlarda sporcular Türkiye Finallerine gidebilmek için koşacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurt genelinde yıllardır uyguladığı Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) projesinde yeni dönem başlıyor. Türkiye'nin yıldız adaylarını Denizli'de buluşturacak Atletizm Kros yarışmaları 23 Mart Cumartesi günü Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşecek Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Kros Bölge Yarışmaları ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. PAÜ Kros Parkurunda yapılacak yarışmalara 10 ayrı ilden 160 sporcunun katılacağı açıklandı.

Denizli'de ulusal spor organizasyonları birbiri ardına devam ettiğini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli'de tesis altyapısı ve tecrübeli kadroları ile Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Kros Bölge Şampiyonasına ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti. İlman, yarışmalara katılacak tüm sporcu ve antrenörlere başarılar diledi. - DENİZLİ