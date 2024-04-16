Badminton Bölgesel Ligi'nde mücadele veren Eskişehir temsilcisi Anadolu Üniversitesi, Süper Lige yükselmeye hak kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Badminton Bölgesel Ligi sona erdi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalarda Anadolu Üniversitesi Badminton Takımı Süper Lige yükseldi.

Final müsabakasında Bursa Uludağ Üniversitesi ile karşı karşıya gelen Anadolu Üniversitesi, turnuvayı 3-1'lik skor ile ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Uzunca süredir Bölgesel Lig'de üniversiteyi temsil eden Badminton Takımı Türkiye İkincisi olarak Süper Lig'e yükseldi. Ferdi kategoride mücadele eden Anadolu Üniversitesi sporcusu Kerem Çınar, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı ve büyük başarı elde etti. - ESKİŞEHİR