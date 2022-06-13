Anadolu Efes'e şans tanımadılar! Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anadolu Efes'e şans tanımadılar! Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:
Anadolu Efes'e şans tanımadılar! Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko final serisinin 4. maçında Anadolu Efes'i 92-80 yenerek ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Final serisini 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, lig tarihindeki 10. şampiyonluğunu elde etti.

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek durumu 3-1'e getirdi ve 10. şampiyonluğuna ulaştı.

Anadolu Efes'e şans tanımadılar! Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko

FENERBAHÇE BEKO, ANADOLU EFES'E GERİ DÖNÜŞ ŞANSI TANIMADI

Fenerbahçe Beko, ev sahibi olduğu ilk iki maçı 85-76 ve 93-78'lik skorlarla kazanarak seriye 2-0 üstünlükle başlamıştı. 3. karşılaşmada 103-92 galip gelen Anadolu Efes, durumu 2-1'e getirmişti. Sinan Erdem'de oynanan son maçı da 92-80'lik skorla kazanan Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

Anadolu Efes'e şans tanımadılar! Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko

Haberler.com - Spor

Basketbol Süper Ligi Anadolu Efes Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title