Anadolu Efes Basketbol Takımı, Tomislav Mijatovic ile 2 yıllık anlaşma sağladı
Anadolu Efes Basketbol Takımı, başantrenör Tomislav Mijatovic ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında görev yapacak şekilde anlaşma sağladığını duyurdu.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, başantrenör Tomislav Mijatovic ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Tomislav Mijatovic, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında başantrenörümüz olarak görev yapacak." ifadesi kullanıldı.
44 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı, başantrenör Erdem Can ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilmişti.