Haberler

Ampute Milli Takım golcüsü Alparslan, 2026 Dünya Kupası'nı kazanmayı hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ampute Milli Takım golcüsü Alparslan, 2026 Dünya Kupası'nı kazanmayı hedefliyor
Güncelleme:
+34 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürdü. Golcü Eyüp Alparslan, kampın iyi geçtiğini belirterek Dünya Kupası'nı kazanıp ülkeye dönmek istediklerini söyledi.

TÜRKİYE Ampute Milli Futbol Takımı'nın golcüsü Eyüp Alparslan, "O zamanki performansım ve yaşımdan dolayı ben o kadroda yoktum. Abilerimiz bizi çok güzel temsil etti. İnanılmaz işler yaptılar. Onları da tebrik etmek istiyorum. Onlar şampiyon olarak bıraktılar. Bizde bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Meksika'nın San Juan de los Lagos 13-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesinde Türkiye Ampute Milli Takımı hazırlıklarını, teknik direktör İsmail Temiz yönetiminde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 metre rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürdü. Ampute Milli Futbol Takımı'nın golcüsü Eyüp Alparslan, 2026 Dünya Kupası öncesi kamp çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

'DÜNYA KUPASI'NI KAZANIP, ÜLKEMİZE DÖNECEĞİZ'

Kayseri'deki Erciyes kampının güzel geçtiğini belirten Eyüp Alpaslan, "Kayseri'de kampa başladık. Çok güzel bir kamp süreci geçiriyoruz. Antrenmanlar inanılmaz derecede şiddetli geçiyor. Çok güzel tesisler var. Özellikle yüksek irtifa merkezinde var. Çalışmamız çok güzel devam ediyor. Oksijen anlamında biraz zorluk yaşıyoruz ama güzel geçiyor. Zaten hocalarımızda bize gerekli teknik ve taktik bilgiyi veriyor. 10 gün önce baba oldum. Zor oluyor ama burası milli takım. Burası her şeyden ve herkesten üstün bir yer. Daha önemli bir yer. O yüzden biraz sabredeceğiz. İnşallah onun da bize katacağı şans ile Dünya Kupası'nı kazanıp, ülkemize döneceğiz" diye konuştu.

'ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIP İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Dünya Kupası şampiyonluğu unvanını devam ettirmek istediklerini de söyleyen Alparslan şunları kaydetti:

"O zamanki performansım ve yaşımdan dolayı ben o kadroda yoktum. Abilerimiz bizi çok güzel temsil etti. İnanılmaz işler yaptılar. Onları da tebrik etmek istiyorum. Onlar şampiyon olarak bıraktılar. Bizde bunu devam ettirmek istiyoruz. İşimiz çok zor ama biz de kolay değiliz. Elimizden gelen her şeyi yapıp inşallah şampiyon olacağız. Benim hedeflerim arasında öncelikle milli takımda başarılı bir sporcu olmak ve Dünya Kupası'nı kazanmak var. Ondan sonra Avrupa Kupası'nı kazanmak var. Uluslar Ligi'ne daha önce katıldım. Talihsiz bir mağlubiyet yaşadık. Ondan dolayı şampiyon olamadık."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakanın sözleri ülkeyi karıştırdı! Mini etekli fotoğraf yağıyor

Bir söz yetti! Ülkenin her yerinden mini etekli fotoğraf yağıyor
İstanbul'da sabah çilesi! Trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

Yağmur İstanbul trafiğini vurdu! Yoğunluk yüzde 71
Sayılı günler kaldı! Türkiye'nin resmi tatil günlerine bir yenisi daha ekleniyor

Sayılı günler kaldı! Yeni resmi tatil geliyor
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi

Adaletten kaçamadılar! Şimdi hesap zamanı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı! 20 milyon dolarlık yatırım

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı

Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı

Yaptığını duyan taraftarlar "Bu adama helal olsun" demeden edemiyor

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçelileri kızdıran seçim! 8-0'a rağmen yok

Sergen'den Fenerbahçelileri kızdıran seçim!
Aylarca acı çekti, ötanazi kararı aldı! Ünlü oyuncunun trajik sonu

Aylarca acı çekti, ötanazi kararı aldı! Ünlü oyuncunun trajik sonu
Bu gece pompaya yansıyacak! Motorine 5,57 TL'lik dev indirim

Motorine 5,57 TL indirim! İstanbul'da litre 90,86 TL'ye iniyor
Galatasaray'a Singo şoku! Yine kötü haber geldi

Eyvahlar olsun! Galatasaray'a yine kötü haber geldi
Savaşın gölgesinde sabaha kadar eğlence! Görüntüler tartışma yarattı

Savaş sürerken pes dedirten görüntü!