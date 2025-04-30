Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu
Ampute Futbol Türkiye Kupası yarı finallerinde Alves Kablo SK ve Şahinbey Belediyespor finale çıkmayı başardı. Finale yükselen takımlar, 14 Mayıs'ta Konya'da karşılaşacak.
Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda finale çıkan takımlar belli oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda yarı final mücadeleleri yapıldı.
Alves Kablo SK, Gebze Belediye SK'yi 6-0, Şahinbey Belediyespor da Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler SK'yi 1-0 yenerek finale yükseldi.
Alves Kablo SK-Şahinbey Belediyespor arasındaki final mücadelesi 14 Mayıs'ta Konya'da oynanacak.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor