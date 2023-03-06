Amedsporlular, olaylı maç sonrası Bursa'dan dönen takımlarını karşılamak için havalimanına akın etti

Olayların damga vurduğu maçta Amedspor, deplasmanda Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu. Amedsporlular, Bursa'da ırkçı tezahüratlara ve tribünden atılan yabancı maddelere maruz kalan takımlarına destek vermek için tüm taraftarları Diyarbakır Havalimanı'na çağırdı. Akın akın havalimanına giden Amedsporlular, yoğun bir kalabalık oluşturdu.

2. Lig'de oynanan Bursaspor- Amedspor maçına saha dışı ve içinde çıkan olaylar damga vurdu. Bursa'da oynanan karşılaşmada yabancı maddeler ve ırkçı tezahüratların hedefi olan Amedsporlu futbolculara, taraftarları destek vermek için harekete geçti.

BİNLERCE TARAFTAR HAVALİMANINA AKIN ETTİ

Kısa sürede organize olan Amedsporlular, Bursa dönüşü takımlarını karşılamak için sosyal medyada çağrıda bulundu. Bu çağrı hemen karşılık bulurken Amedspor taraftarları, Diyarbakır Havalimanı'na akın etti. Binlerce taraftar, Bursa'dan dönen takımlarını desteklemek için hazır bekledi.

NE OLMUŞTU?

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Bursaspor, sahasında Amedspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde başlayan olaylar saha içine de yansıdı Sahaya yabancı maddelerin yağdığı maçta tribünde açılan "Beyaz Toros" ile "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım pankartları damga vurdu. Mücadelede yaşananlara futbolseverler, siyasetçiler ve ünlü isimler tepki gösterdi.

Havalimanı önünde fotoğraflar: