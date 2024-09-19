Amedspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: "Amedspor Türkiye'nin en çok izlenen takımlarından biri"

1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ( Amedspor ) Teknik Direktör Ersun Yanal, kulüp yönetimi ile birlikte, ligin ilk 5 haftasını değerlendirmek üzere kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen toplantıya kulübün Başkanvekili Baran Durmaz, Genel Sekreteri Faysal Tosun ve Basın Koordinatörü Bekir Güneş de katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkan Vekili Baran Durmaz; "Kulüp Başkanımız Aziz Elaldı, Bandırmaspor maçı öncesi İzmir'de bir başkan yardımcımızı almaya giderken bir trafik kazası geçirdi. Tek başına sürüyordu. Kusurun da yüksek bir oranı başkanımıza ait olan bir kazaydı. Telefondan kaynaklı bir kaza geçirdi ve şu an durumu iyi, hastanede yatıyor. Çıkmıştı, tekrar yatmak zorunda kaldı ve ödemden kaynaklı. Şu anda genel durumu iyi, bir 10-15 gün içerisinde tekrardan aramıza katılacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ilgili de ilk maçtan kaynaklı maddi bir kaybımız oluştu. Şu an itibariyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne maddi yükümlülüklerle ilgili bir tazminat davası açacağız. ve kendilerine görev ihmalinden dolayı da bugün itibariyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.

YANAL: KAMPA GÖTÜRDÜĞÜMÜZ 11 OYUNCU BİZDEN AYRILDI

Teknik Direktör Ersun Yanal, Amedspor'un Türkiye'de en çok izlenen 3-4 takımdan biri olduğunu ifade ederek, "İlk kamp sonrasında bizden 11 oyuncu ayrıldı, bizim buradan kampa götürdüğümüz oyuncular içerisinde 11 oyuncu ayrıldı ve 13 oyuncu geldi. Son olarak da denemek üzere aldığımız ve antrenman için 4'üncü kaleci olarak kullanmak istediğimiz oyuncu aldık. Transfere gelince çok ciddi bütçelerle yapılan ve aldığımız oyuncuyu bir daha geri göndermemek üzere plan yapmamız gereken bir işle uğraşıyoruz. Eleştirilecek çok yanımız var. Değişecek ve değiştirilecek çok yanımız var. ve şimdi geldik buraya, yani Boluspor maçına. Boluspor maçı öncesinde başkanımızın da dediği gibi valimizin tutumu hepimizi çok mutlu etti. Şöyle ki statta yaşanan tüm olumsuzlukların hesabını soracağını ve bunun karşılığında burayı en iyi şekilde Diyarbakır'a yakışacak şekilde yapılacağının sözünü verdi ve iletişimde olmamız gerektiğini söyledi. Ben de çok memnun oldum, kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. 5 maç bitti, 29-30 maçımız var. Bu maçların oynanması için süreci doğru yönetmemiz gerekiyor. Bir transfer dönemi daha var. ve bu dönem içerisinde bu takımı 23-24 oyuncuyla tutup, kadro şişkinliği yaratmadan, kadro fazlalığı oluşturmadan, birlikte kullanabileceğimiz bir takım haline getirip, bir takımdaşlığın olacağı bir ortamla yukarıya taşımak zorundayız. Buna hepimizin ihtiyacı var. Bence bugün izlenme oranlarını takip edilme ve sosyal medya reytinglerine baktığımızda Amedspor, Türkiye'de en çok izlenen 3-4 takımdan bir tanesidir. Yapılan canlı yayınlar ve reytinglerdeyse yine çok önemli reytingler almış bir takım. Bu taraftar kitlesini biz yanımızda gördüğümüzde çok büyük bir güçle işimize daha iyi odaklanıp, işimizi daha coşkuyla, daha zevkle ve keyifle yapıp sonuçları alacağız. ve biz hiçbir şekilde olumsuz gelişen hiçbir olaya cevap vermeyeceğiz. Hakemlerle ilgili konuşmayacağız. Biz takımlarla ilgili konuşmayacağız. Sadece işimize bakıp, ben ve arkadaşlarım işimize bakıp sadece futbolu konuşacağız. Amed'in geleceğini konuşacağız. Amed'in başarılarını konuşacağız" diye konuştu.