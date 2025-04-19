Amedspor, Sırrı Süreyya Önder'i unutmadı! İşte açtıkları pankart

Trendyol 1.Lig 35. Haftasında evinde Çorum FK'yı konuk eden Amedspor, sahaya çıkarken hastanede yoğun bakımda tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i unutmadı.

FUTBOLCULARDAN "GEÇMİŞ OLSUN" PANKARTI

Amedsporlu futbolcular, Diyarbakır Stadyumu'ndaki karşılaşmaya ellerin "Geçmiş olsun Sırrı abi" yazılı pankartla çıkarak yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Önder'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

TRİBÜNLER DE UNUTMADI

Sırrı Süreyya Önder'i tribünler de unutmadı. Karşılaşmayı izlemek için statta yerini alan taraftarlar, Önder'e geçmiş olsun dileklerini ve desteklerini pankartlarla iletti.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta aort damarının yırtılmasıyla ağır bir kalp krizi geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.