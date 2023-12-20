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Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Yönetimi Gönül Verenlere Teşekkür Etti

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Amed Sportif Faaliyetler Kulüp yönetimi, sivil toplum kuruluşu, iş insanı ve kulübe destek veren paydaşlarla bir araya gelerek teşekkür etti. Kulüp Başkanı Aziz Elaldı, önemli bir yıl geçirdiklerini belirtti ve desteklerine ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulüp yönetimi, kenetleneme mesajı vererek, gönül veren herkese teşekkür etti.

Amed Sportif Faaliyetler Kulüp yönetimi, sivil toplum kuruluşu, iş insanı ve kulübe destek veren paydaşlarla kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. Kulüp Başkanı Aziz Elaldı, önemli bir yıl geçirdiklerini söyledi. Gittikleri yerlerde kulübü nasıl yönettikleriyle ilgili gelen sorular olduğunu belirten Elaldı, "Şunu diyoruz. STK'sı iş insanı, derneği tüm kurum ve kuruluşların Amedspor'ın varlığının arkasında olmuştur. Bu sezonun ortalarına geldik artık. Bu durum bizi daha da gururlandırıyor. Hedefimize daha sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Önemli bir sene ve bu ligin zorluklarını çok iyi biliyoruz. Bu desteğinize ihtiyacımız var. Herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ise bugün bir araya gelmenin nedenini, sezon başında Aziz başkanın başkanlığında oluşturulan yeni yönetimin dün olduğu gibi bugün de yanında ve destekçisi olarak, bu kulübün sadece kulübün değil, tüm kentin, tüm taraftarın takımı olduğunu mesajını vermek için toplandıklarını vurguladı.

Kaya, şöyle konuştu:

"Özelikle son dönemlerde Türkiye futbolunda yaşanan, bireysel yönetimlerin oluşturduğu hem şiddete yönelik eğilim ve finansal kirliliklerin bizim bu takımda olmadığı, STK'ların sahip çıktığı, gerek centilmenlik, gerekse finansal anlamda kentin tüm bileşenleri ve iş insanlarının katkısıyla doğru bir şekilde kontrol edilmesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kulübümüzü her anlamda destekleyeceğiz, desteklemeye devam edeceğiz. Gönül veren herkesin desteklerine devam etmesini rica ediyoruz. Taraftarımızı bugünkü maça destek vermelerini davet ediyoruz." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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