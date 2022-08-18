Altınordulu futbolcular galibiyete şartlandı

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk hafta maçında Gençlerbirliği ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Altınordu, cumartesi günü evinde oynayacağı Sakaryaspor maçına iddialı hazırlanırken, kaleci Ali Emre Yanar ve orta saha Safa Kınalı açıklamalarda bulundu. Altınordu'nun file bekçisi Ali Emre Yanar, taraftarlarını çok özlediklerini vurgulayarak, "Geçen sezonun son haftalarına doğru onların desteği ile büyük bir iş başardık. Geçtiğimiz sezon ligde kalma yolunda verdiğimiz mücadelede bizi ayakta tutan en büyük güçlerden birisi hiç şüphesiz taraftarımızdı. Onlara destekleri için bir kez daha teşekkür ederiz. Bu sezon da onların büyük desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Sakaryaspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını belirten genç kaleci, "Hocalarımız bize sahada neler yapmamız veya neler yapmamamız gerektiğini çok iyi anlatıyorlar. Biz de bunları sahada uygulayıp cumartesi akşamı sahamızda oynayacağımız ilk maçtan galibiyetle ayrılacağız" diye konuştu.

"GELECEK İÇİN ÇOK UMUTLUYUZ"

SAFA: EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ