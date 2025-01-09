Altınordu Sportif Direktörü Korkmaz'dan Şampiyonluk Vurgusu

Antalya kampında önemli açıklamalarda bulunan Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkmaz, sezon başında olduğu gibi hedeflerinden bir sapma olmadığını ve hedeflerinin yine şampiyonluk olduğunu söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ligin ilk devresini 35 puanla 3. sırada tamamlayan Altınordu, ikinci yarının hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirdiği kampla sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibinde A Takım Sportif Direktörü Metin Korkmaz, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Antalya kampının çok güzel geçtiğini dile getiren Korkmaz, "Buradaki tüm şartlar hazırlığımız için çok ideal. Güzel bir ilk devre geçirdik. Sporcularımız zaten uyumu ve takım ruhunu yakalamıştı. Burada yapılan antrenmanlarda o takım ruhunun verdiği neşeyi ve daha çok çalışmalarını görmek bizi çok mutlu ediyor. Devre arasını çalışmalarını değerlendirip İzmir'e döneceğiz" dedi.

"Zor bir ikinci devre bizi bekliyor"

Zorlu bir ikinci yarının tüm takımları beklediğini dile getiren Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkmaz, "Zor bir ikinci devre bizi bekliyor çünkü tempo gerçekten çok yüksek. Çok da büyük bir kamp dönemi olmadığı için vücut olarak bu tempoya dayanmak çok kolay olmayacak. Ama bizim sporcularımız en iyi seviyede. Zaten tesislerimizde bunu destekleyen birçok ekipmanımız var. Hipoksiyi kullanıyoruz, Teknik 2'yi kullanıyoruz, Kriyoterapi merkezini kullanıyoruz ve bunlar bizim için tabii ki bir artı. Onun için özgüvenimiz yüksek bir şekilde ikinci devreye de çok iyi bir şekilde başlayacağız ve bitireceğimizi düşünüyoruz. Şöyle bir parantez açayım. Biz yetiştirici bir takımız, aynı anda da yarışmacı takım olmamız lazım. Pandemiden dolayı birkaç yaş grubumuzda ne yazık ki bir boşluk hissettik. Çünkü oranın gençleri en önemli döneminde antrenmansız kaldı, maçsız kaldı. Gelişimlerini biraz frenledi diyebiliriz. Onun için bu sene büyük bir değişime gittik. A takımın %75'ini değiştirip daha çok zamanında bu toprakları terk edip, gurbette çalışan çocukların evlatlarına sahip çıktık. Tabii ki birçok insan sezon başı bizi böyle beklemiyordu. Ama biz buna inanıyorduk. Sağ olsun başkanımız ve yönetim kurulumuz da buna inandı, bize güvendi. Doğru antrenörü, teknik direktörü bulduk Olcay Şahan'la. Doğru ekibi kurduk teknik ekip olarak. ve bu bizi çok ileri taşıdı" diye konuştu.

"Puan farkı önemli değil"

Murat Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Liderle aramızda puan farkı var ama biz ona çok takılmıyoruz. Çünkü futbolda neler olabileceğini, takımımızın kapasitesini bildiğimiz için sezon başında söyleyebildiğimiz gibi şimdi de şampiyonluk hedefimizin şampiyonluk olduğunu tekrar dile getirebilirim." - İZMİR