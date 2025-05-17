Altınordu, Kastamonuspor'u Eleyerek 3'üncü Tura Yükseldi

TFF 2'nci Lig Play-Off 2'nci Tur rövanş maçında deplasmanda Kastamonuspor ile golsüz berabere kalan Altınordu, rakibini eleminin sevincini yaşadı. Evindeki ilk maçı 1-0 kazanıp deplasmana avantajlı giden kırmızı-lacivertliler, Kastamonu'dan da istediği skoru alarak 3'üncü tura adını yazdırdı. İlk turda Adana 01 FK'yı seri penaltı atışları ile eleyip ardından da Kastamonuspor engelini aşan İzmir ekibinin rakibi Batman Petrolspor oldu.

Altınordu, Batman Petrolspor ile ilk maçına 22 Mayıs Perşembe günü evinde çıkacak. Müsabakanın rövanşı ise 26 Mayıs pazartesi günü Batman'da oynanacak. Altınordu rakibini elediği takdirde 1'inci Lig için finale yükselecek. Altınordu, finale kalması halinde Vanspor - Elazığspor eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Teknik direktör Namet Ateş, oyuncularını yürekten kutladığını belirterek, "Adım adım ilerliyoruz. Önce Adana 01 FK ardından Kastamonuspor'u eledik. Şimdiki rakibimiz Batman Petrolspor. O maçlara da en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.