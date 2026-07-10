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Altınordu küme düşürüldü

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TFF, Altınordu'nun 2. Lig'e katılım formunu ve belgelerini süresinde yüklememesi ve profesyonel liglere katılmama kararı alması nedeniyle kulübü 3. Lig'e düşürdü.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Altınordu'nun belirtilen süre içerisinde 2'nci Lig'e katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3'üncü Lig'e düşürülmesine karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon sonunda Altınordu Futbol Kulübü haricinde puan sıralamasında son iki sırayı alacak takımların 3'üncü Lig'e düşürülmelerine, Altınordu FK'nın yer aldığı 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta fikstürün 17 takımlı olarak çekilmesine karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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