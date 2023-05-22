Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Altınordu, 9 yıl sonra 1. Lig'e veda etti

Altınordu, 9 yıl sonra 1. Lig'e veda etti

Spor Haberleri

Altınordu, 2013-2014 sezonunda yükseldiği Spor Toto 1. Lig'e tam 9 yıl aradan sonra veda etti.

Altınordu, 2013-2014 sezonunda yükseldiği Spor Toto 1. Lig'e tam 9 yıl aradan sonra veda etti.

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Altınordu, golsüz eşitlikle giden karşılaşmanın 31. dakikasında Kürşad Sürmeli'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Müsabakanın kalan bölümünde gol sesi çıkmayınca İzmir temsilcisi, rakiplerin de puan ve puanlar almasıyla Spor Toto 1. Lig'e veda etti. Böylece kırmızı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda yükseldiği ligden tam 9 yıl sonra düştü.

Teknik adam değişiklikleri de çare olmadı

Altınordu sezona teknik direktör Ufuk Kahraman yönetiminde başlamış, daha sonra Kahraman ile yolları ayırıp takımın başına Gökhan Ünal getirişmişti. Ünal'la da umduğunu bulamayan İzmir temsilcisi, 7 maçlık serüvenden sonra teknik direktörlük görevi için Hasan Özer'le anlaştı. Özer'le de son 5 maçta galibiyet alınamayınca ve rakiplerin de sonuçlarının ardından İzmir temsilcisi küme düşen taraf oldu. - İZMİR

İzmir Seçim Sonuçları
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2019
İzmir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Altınordu Rizespor İzmir Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title