Uğurcan-Altay tartışmasını bitirdi! A Milli Takım'ın kalesi artık Mert'in
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Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan Mert Günok, A Milli Futbol Takımımızın Ermenistan'ı 2-1 mağlup ettiği maçta gösterdiği performansla tam not aldı. Altay ve Uğurcan tartışması yapan futbolseverler, Mert'in performansıyla bu konuyu rafa kaldırdı.
EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımız, geriye düştüğü müsabakada Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ancak galibiyette büyük pay sahibi isim Mert Günok oldu.
Tecrübeli file bekçisi, yaptığı önemli kurtarışların yanı sıra gönderdiği isabetli paslar ve arkadaşlarını yönlendirmesiyle kalesinde güven verdi.
2021 yılında oynanan Avrupa Şampiyonası'na katılım yolunda kaleyi kimseye bırakmayan Mert, şanssız sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalmış ve formunu kaybetmişti. Bu sezon Şenol Güneş'le Beşiktaş'ta yeniden buluşan Mert, Ermenistan maçında gösterdiği performansla kaleyi geri alacağının sinyalini verdi.
Mert'in gösterdiği performans futbolseverlerden tam not aldı. Sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapıldı.
İşte o yorumlardan bazıları: