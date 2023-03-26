Uğurcan-Altay tartışmasını bitirdi! A Milli Takım'ın kalesi artık Mert'in

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan Mert Günok, A Milli Futbol Takımımızın Ermenistan'ı 2-1 mağlup ettiği maçta gösterdiği performansla tam not aldı. Altay ve Uğurcan tartışması yapan futbolseverler, Mert'in performansıyla bu konuyu rafa kaldırdı.