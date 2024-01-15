Üye Girişi
Haberler

Altay, Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti

Güncelleme:
Abone Ol

1. Lig'in 18. haftasında Altay evinde Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, Eren Erdoğan'ın golüyle galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, -

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Erkan Akbulut, Kemal Mavi

ALTAY: Ozan Evrim Özenç - Salih Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Sefa Özdemir, Özgür Özkaya, Eren Erdoğan (Dk. 81 Onur Efe), Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım (Dk. 90+3 Efe Sarıkaya), Mehmet Gündüz, Tolga Ünlü (Dk. 81 Arda Gezer), Deniz Kadah (Dk. 88 Murat Uluç)

ŞANLIURFASPOR: Aydın Bağ - Semih Karadeniz (Dk. 60 Seyit Gazanfer), Mehmet Yiğit, Diego Özçakmak, Hüsamettin Tut, Cumali Bişi (Dk. 77 Abdullah Aydın), Barış Ekincier (Dk. 77 Aldair), Landel, Dening, Mert Çapar (Dk. 46 Thill), Paixao

GOL: Dk. 65 Eren Erdoğan ( Altay )

SARI KARTLAR: Deniz Kadah, Ceyhun Gülselam, Ozan Evrim Özenç ( Altay ), Diego Özçakmak, Semih Karadeniz ( Şanlıurfaspor )

1'inci Lig'de 18'inci haftanın kapanış mücadelesinde Altay evinde Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü 65'inci dakikada Eren Erdoğan attı. Bu sonuçla galibiyet serisini 3 maça çıkaran Altay 11 puana ulaşıp son sıradan kurtuldu ve 17'nci sıraya yükseldi. Şanlıurfaspor ise 16 puanla 15'inci sırada kaldı.

5'inci dakikada gelişen Altay atağında sağdan Zeki'nin ortasında Mehmet gelişine vurdu, top üstten dışarı çıktı.

8'inci dakikada konuk ekipten Paixao penaltı noktası yakınından dönerek vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

18'inci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Salih'in şutunda kaleci Aydın uzanarak topu kornere çeldi.

45+2'nci dakikada Altay'ın kazandığı serbest vuruşta Özgür ceza sahasına doldurdu, Ceyhun'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu, ancak VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

52'nci dakikada Şanlıurfaspor tehlikeli geldi. Sağdan ceza sahasına giren Dening'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Ozan gole izin vermedi. Dönen topu Barış müsait pozisyonda auta yolladı.

64'üncü dakikada konuk ekip önemli bir fırsat daha kaçırdı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu altı pastan Dening dışarı gönderdi.

65'inci dakikada Altay öne geçti. Deniz'in pasında sol çaprazda topla buluşan Eren Erdoğan ceza sahası dışından meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

73'üncü dakikada soldan Barış kesti, Paixao'nun kafa şutunda köşeye giden topu son anda kaleci Ozan çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Ozan Evrim Özenç Ceyhun Gülselam Şanlıurfaspor Altay Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Seçil Erzan mahkemesi ne zaman, bir sonraki davası ne zaman yapılacak 2024? Adana okular tatil mi, yarın Adana'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Adana KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Kahramanmaraş okular tatil mi, yarın Kahramanmaraş'ta okul yok mu? 16 Ocak Salı Kahramanmaraş KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Rize okular tatil mi, yarın Rize'de okul yok mu? 16 Ocak Salı Rize KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Trabzon okular tatil mi, yarın Trabzon'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Trabzon KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Galatasaray - Kayserispor maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Kayserispor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Giresun okular tatil mi, yarın Giresun'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Giresun KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Ordu okular tatil mi, yarın Ordu'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Ordu KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Tokat okular tatil mi, yarın Tokat'ta okul yok mu? 16 Ocak Salı Tokat KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Amasya okular tatil mi, yarın Amasya'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Amasya KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Samsun okular tatil mi, yarın Samsun'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Samsun KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Hatay okular tatil mi, yarın Hatay'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Hatay KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Çorum okular tatil mi, yarın Çorum'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Çorum KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Sinop okular tatil mi, yarın Sinop'ta okul yok mu? 16 Ocak Salı Sinop KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Kastamonu okular tatil mi, yarın Kastamonu'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Kastamonu KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title