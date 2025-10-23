Haberler

Altay'dan Karşıyaka'ya derbi jesti

Altay'dan Karşıyaka'ya derbi jesti
Güncelleme:
TFF 3. Lig'de Altay ile Karşıyaka arasında pazar günü oynanacak derbi öncesinde karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Siyah-beyazlılarda Başkan Sinan Kanlı, deplasman seyircisine müsabakanın bilet fiyatlarını İzmir plaka numarasından esinlenerek 35.5 lira olarak belirledi.

  • Altay ve Karşıyaka 26 Ekim Pazar günü TFF 3.
  • Lig 4.
  • Grup'ta derbi maçı oynayacak.
  • Maç Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda saat 19.
  • 00'da başlayacak.
  • Altay ve Karşıyaka Alsancak'ta 19 yıl aradan sonra ilk kez karşılaşacak.
  • Maraton tribünü bilet fiyatı 35 TL, deplasman tribünü bilet fiyatı 35,5 TL olarak belirlendi.
  • Numaralı tribün biletleri 240 TL, VIP A-C tribünleri 750 TL, VIP B tribünü 1250 TL olarak satışa çıkarıldı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta İzmir'in iki köklü takımı olan Altay ve Karşıyaka, 26 Ekim Pazar günü derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekibin ev sahipliğinde 8. haftada oynanacak karşılaşma Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.

19 YIL ARADAN SONRA ALSANCAK'TA KARŞILAŞACAKLAR

Tarihlerinde ilk kez 3. Lig'de birbirine rakip olacak Altay ve Karşıyaka, son olarak 2018 yılında 2. Lig'de aynı grupta mücadele etti. İki ezeli rakip, Alsancak'ta ise 19 yıl aradan sonra yeniden karşılaşacak. Her iki kulübün de iç saha maçlarını oynadığı yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı, bu anlamlı derbide ilk kez Altay- Karşıyaka mücadelesine ev sahipliği yapacak.

BİLET FİYATLARINA PLAKA JESTİ

Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak derbi maçının biletleri internet üzerinden satışa sunuldu. Altay yönetimi, Maraton tribünü bilet fiyatını 35 TL olarak belirlerken, siyah-beyazlı taraftarların yer alacağı Numaralı tribün biletleri 240 TL, VIP A-C tribünleri 750 TL ve VIP B tribünü ise bin 250 TL olarak satışa çıkarıldı. Yeşil-kırmızılı taraftarların yer alacağı deplasman tribünü biletlerinin fiyatı ise Altay yönetimi tarafından 35,5 TL olarak belirlendi.

SİNAN KANLI'DAN MESAJ

Altay Başkanı Sinan Kanlı, İzmir derbisi için bilet fiyatlarını özel olarak belirlediklerini ifade eden bir paylaşım yaparak, "İzmir'in ruhu budur. Rekabetin içinde saygı, derbinin içinde dostluk vardır. Bilet fiyatlarımızı derbiye özel olarak düzenledik. Büyük Altay taraftarımıza 35 TL, Karşıyaka taraftarına 35,5 TL. Tribünlerde buluşalım, bu güzel derbiye hep birlikte tanıklık edelim" ifadelerine yer verdi.

