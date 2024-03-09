Altay, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak
Trendyol 1. Lig'de Altay, yarın Gençlerbirliği'ni Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ağırlayacak. Altay, düşme hattının hemen üzerindeki ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un 9 puan gerisinde yer alıyor.
Trendyol 1. Lig'de Altay, yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Altay- Gençlerbirliği karşılaşmasında hakem Raşit Yorgancılar düdük çalacak.
Ligde 15 puanla 17. sırada bulunan Altay, düşme hattının hemen üzerindeki ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un 9 puan gerisinde yer alıyor. Gençlerbirliği de haftaya 34 puanla 9. durumda girdi.
Altay, ligin ilk devresinde konuk olduğu rakibine 3-0 mağlup olmuştu.