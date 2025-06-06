Altay, FIFA ile Davalık Dosyalarını Çözmek İçin CAS ile İş Birliği Yapıyor

Altay, FIFA ile Davalık Dosyalarını Çözmek İçin CAS ile İş Birliği Yapıyor
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İzmir'in köklü kulübü Altay, FIFA'da bulunan 23 davalık dosyası için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde deneyimli bir avukatla iş birliği yapma kararı aldı. Kulüp, mali ve sportif geleceğini güvence altına almak adına önemli bir adım attığını duyurdu.

FIFA'da davalık olduğu 23 dosyası bulunan Altay, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) deneyimli bir avukatla iş birliği yaptıklarını duyurdu.

İzmir'in en köklü kulüplerinden birisi olan Altay, tarihinin en zor günlerini yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig'den, 3. Lig'e düşen İzmir ekibinde yeni yönetim, göreve başlar başlamaz FIFA'dan gelen ihtarla büyük bir şok yaşadı. Siyah-beyazlılar, Nijeryalı futbolcu Adamu Alhassan'ın futbola başladığı kulübü Kano Pillars'a yaklaşık 30 gün içinde 78 bin Euro yetiştiricilik ücreti ödemezse FIFA'dan 6 puan silme cezası alacak. Yeni yönetim, bu durum üzerine harekete geçerek Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) deneyimli bir avukatla iş birliği yaptıklarını duyurdu. Konuyla ilgili Altay'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, FIFA nezdindeki futbolcu alacakları ve benzeri dosyaların çözümü için profesyonel bir adım atmıştır. Bu kapsamda, alanında deneyimli CAS / Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden saygıdeğer Avukat Emin Özkurt ile iş birliğine gidilerek ilgili dosyaların takibi ve sonuçlandırılması süreci başlatılmıştır. Altay'ımızın mali ve sportif geleceğini güvence altına almak adına atılan bu adımın camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

FIFA'da 23 dosya var

FIFA tarafından yabancı futbolcularına olan borçları sebebiyle 2021-2022 sezonunun devre arasında transfer tahtası kapatılan Altay'ın FIFA'da davalık 23 dosyası bulunuyor. Borçları yüzünden zor günler geçiren siyah-beyazlıların söz konusu futbolcular yaklaşık 11 milyon Euro borcu olduğu ifade ediliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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