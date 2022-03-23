Altay'da en güçlü aday Sinan Kaloğlu

Altay yönetimi, Serkan Özbalta'nın istifasının ardından siyah-beyazlı kulübün eski futbolcularından Sinan Kaloğlu'nu teknik direktör listesinin en başına koydu. "Altay Altaylılarındır" projesiyle önce Tuna Üzümcü'yü sportif menajerliğe getiren, ardından emektar masör Mahmut Çalış'ı kulübe döndüren yönetim, Sinan Kaloğlu ile de ön görüşme yaptı.

2000-2003 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyen, o dönemde Süper Lig'e çıkan kadronun yıldızı olarak parlayan Kaloğlu, ardından Beşiktaş'a transfer olmuştu. Vitesse ve Bochum gibi üst düzey Avrupa ekiplerinde görev yapıp futbol yaşamını 2017'de noktalayan Kaloğlu, ardından antrenörlüğe geçiş yaptı.Şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü'nde eğitmenlik yapan, Pro Lisans dahil bir çok kursta antrenör eğitmenliği yapan 41 yaşındaki teknik adamın imza atacağı sızan bilgiler arasında yer alıyor. Sinan Kaloğlu'nun Altay yönetimi ile yaptığı görüşmede, "Altay, evladını çağırıyorsa gelmek görevdir. Her Altaylının armasına borcumu ödemesi gerekir" dediği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Spor