Altay Bayındır Fenerbahçe'ye mi geliyor? Sürpriz paylaşım

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

ALTAY BAYINDIR'DAN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Karşılaşmaya Fenerbahçe'nin eski kalecisi olan ve şu sıralar Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ın paylaşımı damga vurdu. Milli kaleci, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Benfica maçını izlediği anları paylaştı.

TRANSFER OLACAK İDDİALARI

Bu paylaşım üzerine Fenerbahçe taraftarı, Altay Bayındır'ın yeniden Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini dile getirerek iddiaları artırdı.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe maçı öncesi taraftarlarla bir araya gelerek yerli bir kaleci alınacağı söylemiş ve "Kimse merak etmesin. En iyi isimleri kadroya katmak için gece gündüz çalışıyoruz. Kerem'de pürüzler gideriliyor. Bir de yerli kaleci alacağız.' ifadelerini kullanmıştı.