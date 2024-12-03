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Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin ezeli rakibine gidiyor

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Manchester United'da süre bulmakta zorlanan milli kaleci Altay Bayındır'ın önümüzdeki iki transfer döneminden birinde İngiliz ekibinde ayrılacağı iddia edildi. İkinci kaleci için fazla iyi olduğu belirtilen Altay'a İskoçya ekibi Celtic ve Galatasaray'ın talip olduğu da öne sürüldü. 26 yaşındaki eldivenin Türkiye dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen ancak kulübeye hapsolan milli kaleci Altay Bayındır için İngiliz basınından ayrılık iddiası gündeme geldi.

İKİNCİ KALECİ İÇİN FAZLA İYİ

Sky'da yer alan habere göre; Manchester United'da Andre Onana'nın arkasında kalan Altay Bayındır, önümüzdeki iki transfer döneminden birinde İngiliz ekibinden ayrılabilir. İngiliz devinin milli eldiven memnun olduğu ancak Altay'ın ikinci kaleci için fazla iyi olduğu ve şans bulamadığı kaydedildi. Manchester ekibinin Altay konusundaki bu gelişmelerin ardından Onana'nın arkasına yeni bir kaleci arayışlarına başladığı ifade edildi.

CELTIC İSTİYOR

Teknik direktör Ruben Amorim'in de kadroda düşünmediği Altay Bayındır'a şimdiden talip çıktı. İskoçya'nın köklü takımlarından Celtic, Altay için Manchester United'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Kasper Schmeichel'ın ilerleyen yaşı nedeniyle kaleci arayışına başlayan İskoç ekibinin ocak ayında milli kaleciyi bitirmek istediği bildirildi.

GALATASARAY İDDİASI DA VAR

Öte yandan 26 yaşındaki eldiven için Galatasaray iddiası da gündeme geldi. Muslera'nın sezon sonu yeşil sahalara veda etmesi beklenirken oluşacak boşluğu doldurmak için arayışlarına başlayan sarı kırmızılı yönetimin, Altay için nabız yokladığı belirtildi.Altay Bayındır'ın da Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

SADECE 3 MAÇA ÇIKTI, 2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Manchester United'a 2023 yazında Fenerbahçe'den 5 milyon euro karşılığında transfer olan Altay Bayındır, İngiliz ekibinde şu ana kadar sadece 3 maçta şans bulabildi. Altay, bu karşılaşmalarda kalesinde 4 gol gördü. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki file bekçisinin Manchester United ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin ezeli rakibine gidiyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Heee fazla iyi ama kalede kova Onana oynar...

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