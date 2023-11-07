Altay, Bahloul Djilali ile çıktığı 3 maçta da puan alamadı

Altay, Cezayir asıllı Fransız çalıştırıcı Bahloul Djilali yönetiminde Trendyol 1. Lig'de çıktığı 3 maçta da puanla tanışamadı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da sportif ve maddi açıdan işler istenildiği gibi gitmemeye devam ediyor. Sezona Teknik Direktör Tuna Üzümcü ile başlayan siyah-beyazlılar, ilk 5 haftada 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alınca Üzümcü ile yollarını ayırıp, takımın başına Yardımcı Antrenör Özkan Kılıç getirdi. Özkan Kılıç ile 3 mücadelede Altay, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ettş. Bu süreçte teknik adam arayışlarını da sürdüren Altay yönetimi, aradığı çalıştırıcıyı Fransa'da buldu ve gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde Cezayir asıllı Fransız teknik direktör Bahloul Djilali'yi göreve getirdi. 41 yaşındaki teknik direktör, siyah-beyazlı takımın başında 3 maça çıkarken, puan almayı başaramadı.

Bahloul Djilali idaresindeki Altay, rakip filelere 1 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü. - İZMİR