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Altay, Adanaspor'a 2-0 mağlup oldu

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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor, deplasmanda ligde daha önce düşmesi kesinleşen Altay'ı 2-0 yendi.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Erkan Özdamar, Özgür Ertem, Serdar Osman Akarsu

Altay : Ozan Evrim Özenç, Salih Sarıkaya (Dk. 78 Onur Efe), Tugay Gündem, Kuban Altunbudak, Özgür Özkaya, Enes Öğrüce, Mehmet Gündüz, (Dk. 78 Murat Berkan Demir) Yusuf Tekin (Dk. 69 Sefa Özdemir) Eren Erdoğan, Enes Yetkin (Dk. 46 Nurettin Küçükdeniz), Deniz Kadah

Adanaspor : Ferhat Kaplan, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk, Kubilay Aktaş, Hüseyin Öztürk, Mehmet Taş, Yepie (Dk. 84 Devran Şenyurt), Dabo (Dk. 78 Diakite) Harun Alpsoy (Dk. 89 Lukaku), Amadou Ciss, Fernandes (Dk. 78 Metehan Altunbaş)

Goller: Dk. 5 Dabo, Dk. 30 Yepie ( Adanaspor )

Sarı kartlar: Dk. 52 Hüseyin Öztürk, Dk. 62 Harun Alpsoy ( Adanaspor ), Dk. 52 Kuban Altunbudak, Dk. 68 Enes Öğrüce, Dk. 73 Tugay Gündem, Dk. 77 Eren Erdoğan, ( Altay )

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor, deplasmanda ligde daha önce düşmesi kesinleşen Altay'ı 2-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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