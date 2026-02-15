Alper Kınar: Bu maç 50 kez oynansa yine Fenerbahçe kazanırdı

Alper Kınar, Trabzonspor- Fenerbahçe maçında sarı-lacivertlilerin kadro kalitesi ve oyun üstünlüğüyle net bir galibiyet aldığını söyledi. "Bu maç 50 kez oynansa yine Fenerbahçe kazanırdı" diyen Kınar, Talisca'yı maçın en önemli oyuncusu ilan ederken, oyundan alınmasını ise yanlış hamle olarak değerlendirdi.

"TRABZONSPOR'UN KADRO KALİTESİ DAHA DÜŞÜK, FENERBAHÇE KORKU SALDI"

Alper Kınar'a göre karşılaşmanın temel belirleyicisi kadro kalitesi farkıydı. " Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye oranla kadro kalitesi daha düşük" diyen Kınar, özellikle Zubkov'un yokluğunun bordo-mavililer adına büyük eksiklik yarattığını ifade etti. "Zubkov'suz Trabzonspor eli kolu bağlı bir takım hüviyetinde" sözleriyle hücum organizasyonlarının yetersizliğine vurgu yaptı.

Fenerbahçe'nin ise maç boyunca rakibine psikolojik baskı kurduğunu belirten Kınar, "Fenerbahçe, her pozisyonda gol atacağım korkusunu Trabzonspor'a verdi" dedi. Ona göre sarı-lacivertliler sadece fiziksel olarak değil, mental anlamda da oyunun hakimi oldu.

Kınar'ın en iddialı çıkışı ise maçın sonucuna dair oldu: "Bu karşılaşma 50 defa da oynansa yine Fenerbahçe kazanırdı." Bu sözlerle Fenerbahçe'nin oyun üstünlüğünün tesadüf olmadığını savundu.

"MAÇIN EN ÖNEMLİ OYUNCUSU TALISCA'YDI"

Karşılaşmanın yıldızı olarak Talisca'yı işaret eden Alper Kınar, "Maçın en önemli oyuncusu Talisca'ydı" dedi. Brezilyalı oyuncunun hem oyun aklı hem de skor katkısıyla fark yarattığını belirten Kınar, Talisca'nın oyundan alınmasını ise yanlış bir hamle olarak değerlendirdi. "Talisca'nın oyundan alınması yanlış bir hamleydi, Tedesco'nun risk alması lazımdı" ifadeleriyle teknik direktör tercihini eleştirdi.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki durumuna da değinen Kınar, "Fenerbahçe, şampiyonluğunu çok erken ilan etti, çok aceleci davranıyorlar" sözleriyle camiaya uyarıda bulundu. Ligin henüz bitmediğini hatırlatan deneyimli yorumcu, rehavetin tehlikeli olabileceğini dile getirdi.

Kınar'ın değerlendirmesine göre Fenerbahçe hem kadro kalitesi hem oyun disiplini hem de hücum etkinliğiyle Trabzonspor karşısında net bir üstünlük sergiledi. Ancak şampiyonluk yolunda temkinli olunması gerektiğinin de altını çizdi.