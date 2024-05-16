Üye Girişi
Haberler

Almanya EURO 2024 aday kadrosunu açıkladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Futbol Federasyonu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için aday kadroyu duyurdu. Teknik direktör Julian Nagelsmann'ın belirlediği kadroda 27 futbolcu yer alıyor. Turnuvanın açılış maçında Almanya, İskoçya ile karşılaşacak.

Almanya Futbol Federasyonu, bu yaz düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) aday kadrosunu açıkladı.

Almanya'nın 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı turnuva için teknik direktör Julian Nagelsmann'ın belirlediği aday kadroda 27 isim yer alıyor.

Turnuvanın açılış maçında ev sahibi Almanya, 14 Haziran Cuma günü İskoçya ile karşılaşacak.

Açıklanan kadro şöyle:

Kaleci: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Münih), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Savunma: Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Grob (Brighton), İlkay Gündoğan (Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern Münih), Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih), Leroy Sane (Bayern Münih), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Forvet: Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern Münih), Deniz Undav (VfB Stuttgart).

Kaynak: AA / Spor

Julian Nagelsmann Almanya Futbol Futbol Spor Güncel Haberler

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 28 yıl 6 ay hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 28 yıl 6 ay hapis cezası

 Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

 Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title