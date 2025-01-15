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ALKÜ'lü Gökçen Bahadır, Juna Cup 2025'te İki Kategoride Şampiyon Oldu

ALKÜ'lü Gökçen Bahadır, Juna Cup 2025'te İki Kategoride Şampiyon Oldu
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arş. Gör. Gökçen Bahadır, Estonya'da düzenlenen Juna Cup 2025 Uluslararası Artistik Buz Pateni Yarışması'nda iki kategoride birincilik elde etti. Bahadır, başarılarını ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile paylaştı.

Juna Cup 2025 Uluslararası Artistik Buz Pateni Yarışması'nda iki kategoride birinci olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Arş. Gör. Gökçen Bahadır, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ı ziyaret etti.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), spora ve sporcuya verdiği önemin başarılarını her geçen gün yükseltirken bir taraftan da üniversitenin sporcu olan personelleri de ulusal ve uluslararası alanlarda başarılara imza atıyor. 3-5 Ocak'ta Estonya'nın Tallinn şehrinde düzenlenen, 16 ülkenin katılım sağladığı Juna Cup 2025 Uluslararası Artistik Buz Pateni Yarışması'nda Genç Yetişkinler Gümüş kategorisinde Serbest ve Artistik Serbest olmak üzere iki farklı programda birinci olan ALKÜ Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Arş. Gör. Gökçen Bahadır; ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ı ziyaret etti. Ziyarette yoğun çalışma temposunu anlatarak kupalarını getiren Arş. Gör. Gökçen Bahadır, bu başarılarla gurur duyduğunu söyledi. Arş. Gör. Gökçen Bahadır, konuşmasının devamında çalışmalarını yoğunlaştırdığını söyleyerek hedefinin uluslararası yarışmaların şampiyonluk kürsülerinde Türk bayrağını dalgalandırmaya devam etmek istediğini belirtti.

Görüşmenin devamında Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Arş. Gör. Gökçen Bahadır'a başarılarından dolayı teşekkür ederek ALKÜ adına gurur duyduklarını ifade etti. Rektör Türkdoğan, ALKÜ ailesi olarak Bahadır'ın her zaman yanında olduklarını dile getirdi. Ziyaret, Bahadır'ın kazandığı iki kupa ile çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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