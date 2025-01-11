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Aliağa Petkimspor, Yalova Basketbol'u Farklı Geçti

Aliağa Petkimspor, Yalova Basketbol'u Farklı Geçti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, 12. hafta karşılaşmasında Yalova Basketbol'u 93-65 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Aliağa Petkimspor, evinde karşılaştığı Yalova Basketbol'u 93-65 mağlup etti.

Hakemler: Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Kerem Yılmaz

Aliağa Petkimspor: DeWayne 2, Tyree 11, Yavuz Gültekin 17, Aldridge 8, Echenique 15, Dotson 12, Van Beck 12, Williams 2, Yiğit Gökay Kaba 2, Troy Selim Şav 4, Kılıçarslan Şenkahya 6, Anıl Osman Cevahir 2

Başantrenör: Burak Gören

Yalovaspor Basketbol: Mcconico 6, Johnson 2, Kadir Bayram 4, Karmplj 19, Nichols 9, Hill, Boran Güler 1, Peterka 5, Akif Egemen Güven 5, Ege Özçelik 2, Sherfield 12

Başantrenör: Fatih Emre Gezer

1. Periyot: 23-13 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 59-22 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. Periyot: 87-44 (Aliağa Petkimspor lehine) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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