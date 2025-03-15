Aliağa Petkimspor, Türk Telekom ile Zorlu Deplasmanda Karşılaşıyor

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında yarın Türk Telekom'a konuk olacak.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 21. hafta mücadelesinde yarın Türk Telekom ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka 15.30'da başlayacak. Müsabaka öncesinde İzmir ekibi 8 galibiyet, 12 mağlubiyetle ligde 11. sırada yer alırken, Türk Telekom da aynı galibiyet ve mağlubiyet sayılarına sahip olarak averaj farkıyla 10. basamakta bulunuyor.

Aliağa Petkimspor rakibini mağlup ederek hem alt sıralardan uzaklaşmayı hem de dış sahadaki üst üste ikinci galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Türk Telekom da taraftarının önünde hata yapmayıp konuk ekip gibi alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Zorlu karşılaşmayı Kaan Büyükçil, Alper Altuğ Köselerli ve Mesut Öztürk üçlüsü yönetecek.

Öte yandan iki takım arasında sezonun ilk devresinde İzmir'de oynanan müsabakayı Türk Telekom 75-68'lik skorla kazandı. - İZMİR