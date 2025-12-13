Haberler

Aliağa Petkimspor'un rakibi Trabzonspor

Aliağa Petkimspor'un rakibi Trabzonspor
Güncelleme:
Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak. İzmir ekibi, 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 12. sırada bulunurken, bordo-mavililer 5 galibiyetle 8. sırada yer alıyor. Maç saat 15.30'da Enka Spor Salonu'nda oynanacak.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında yarın saat 15.30'da Enka Spor Salonu'nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde İzmir ekibi, 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ise 5 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 8. basamakta bulunuyor. Özhan Çıvgın ve öğrencileri, Trabzon ekibiyle oynayacağı bu zorlu mücadelen iyi bir sonuç çıkararak üst üste ikinci galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Aliağa Petkimspor - Trabzonspor müsabakasını Zafer Yılmaz, Ali Şakacı ve Murat Ciner hakem üçlüsü yönetecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
