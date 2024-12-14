Aliağa Petkimspor, Karşıyaka'yı Zorlu Mücadelede 83-82 Yenilgiye Uğrattı

Salon: ENKA

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Murat Ciner, Halil Erkoç

Aliağa Petkimspor: Tyree 13, DeWayne Russell 22, Karahan Efeoğlu 3, Aldridge, Echenique 2, Dotson 9, Van Beck 12, Williams 11, Troy Selim Şav 11, Yavuz Gültekin

Karşıyaka : Kenan Sipahi 18, McCollum 10, Jefferson 5, Webb 10, Boutsiele 8, Daron Russell 15, Thomas Akyazılı 6, McDermot, Muhsin Yaşar 10

1. Periyot: 22-15

Devre: 38-40

3. Periyot: 64-64

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında iki İzmir ekibinin mücadelesinde Aliağa Petkimspor, Karşıyaka'yı 83-82 yendi.

Müsabakaya etkili başlayan Karşıyaka, 6. dakikayı 12-9 önde geçti. Ancak 9-0'lık seriyle 18-12 üstünlük kuran Aliağa Petkimspor, periyodu 22-15 önde tamamladı. İkinci çeyreğin başında Dotson, Russell ve Van Beck'in basketleriyle farkı 16 sayıya (33-17) çıkaran ev sahibi ekip, 15. dakikayı da 36-24 üstün geçti. Rakibine 2 sayı şansı verdiği dönemde 16 sayı bulan Karşıyaka, 40-38 öne geçtiği periyotta soyunma odasına bu skorla üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte 48-42 üstünlük kuran Karşıyaka'ya 11-0'lık seriyle cevap veren Aliağa Petkimspor, 26. dakikada Troy Selim Şav'ın 3 sayılık basketiyle 53-48 öne geçti. Karşıyaka'nın 53-53'lük eşitliği yakaladığı periyot, 64-64 berabere tamamlandı.

Son periyodu çekişmeli geçen müsabakayı Aliağa Petkimspor, 83-82 kazandı.