Aliağa Petkimspor, Avrupa Kupası'na Hazırlanıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, hem ligde hem de Türkiye'yi temsil edeceği FIBA Avrupa Kupası'nda başarı için "sıkı" çalışıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni geçen sezon 12 galibiyetle 11. tamamlayan İzmir temsilcisi, sezon hazırlıklarına erken başladı.

Başantrenörlüğe Özhan Çıvgın'ı göreve getiren Aliağa Petkimspor, Yunus Emre Sonsırma, Boran Güler, Martynas Sajus, Yannick Franke, Roberts Blumbergs, David Efianayi, Daniel Utomi ve Jehyve Floyd'ı transfer etti.

Bu yıl FIBA Avrupa Kupası'nda da mücadele edecek İzmir temsilcisi, hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedefliyor.

"Temposu yüksek heyecan verici basketbol"

Başantrenör Çıvgın, AA muhabirine, bu yıl yeni bir heyecanla lige başlayacaklarını söyledi.

Yaklaşık 1 aydır çalışmaları sürdürdüklerini ve yabancı oyuncuların da takıma katıldığını anlatan Çıvgın, "Programımız dahilinde tempomuzu arttırarak lige hazırlanmaya çalışıyoruz. Bu sene Avrupa kupası da var. FIBA Avrupa Kupası'nda oynuyoruz. Türkiye ligi de bu sene daha zor olacak." dedi.

Çıvgın, hedefleri olduğunu ve bunu gerçekleştirmek için yoğun çalıştıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Kendi içimizde konuştuğumuz hedeflerimiz var. Bunlardan önce bizim kendi doğrularımızı sahaya yansıtacak planlamayla ve aksiyonla bunları göstermemiz lazım ki bundan sonra hedeflerimizi revize edip devam etmemiz lazım. Avrupa Kupası'nda şu anda kafamızdaki gidebileceğimiz en üst noktaya kadar gitmek ama orada özellikle ilk turdan sonra yolumuzun açık olacağını düşünüyorum. Türkiye ligi temposu da çok ağır olacak. İki tarafı oynayabilmemiz, adapte olmamız lazım. Bu bizim için en önemlisi. Onun için ilk gruptaki adaptasyonumuz çok önemli."

Taraftarlarından tüm maçlarda kendilerine destek vermesini isteyen Çıvgın, temposu yüksek, heyecan verecek basketbol oynayacaklarını sözlerine ekledi.

"Takım olmaya erken başladık"

Takıma yeni katılan oyunculardan Yunus Emre Sonsırma da çalışmaların iyi gittiğini ifade etti.

Sıcak havada idman yapmanın zorluğundan bahseden Sonsırma, "Takım olmaya erken başladık. Herkes çok istekli, arzulu. Maç maç gidip önümüze bakmak istiyoruz. Play-off'a girmek ve Avrupa'da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." dedi.