Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Üst Tura Yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Aliağa FK, sahasında Serikspor'u 4-3 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Goller Yusuf Erdem Gümüş, İbrahim Yılmaz ve Mustafa Saymak'tan geldi.

Stat: Aliağa Atatürk

Hakemler: Burak Olcar, Haydar Avcı, Sabri Öğe

Aliağaspor FK: Mirza Yalçın, Kerem Paykoç, Necati Özdemir, Yusuf Erdem Gümüş, Musa Şahindere (Kaan Adar dk. 83), Mustafa Saymak (Serhat Dayan dk. 86), Oğuzhan Yıldırım, Ahmet İlhan Özek, Eray Akar (Haktan Baycuman dk. 86), İbrahim Yılmaz (Yunus Emre Kahya dk. 83), Göktuğ Yılmaz (Furkan Say dk. 77)

Yedekler: Kaan Karaer, Hasan Kılıç, Mertcan Açıkgöz, Hakan Demir, Sergen Piçinciol

Teknik Direktör: Polat Çetin

Serikspor: Erten Ersu (Baha Karakaya dk. 46), Sertan Taşqın, Gökhan Akkan, Gökhan Karadeniz (Tunahan Başak dk. 90+1), Ayaz Yükseloğlu (Semih Ege Turgen dk. 77) Şahverdi Çetin, Şeref Özcan (Ufuk Karamancı dk. 83), İsmail Koçak, Iliya Sadygov, Salih Talha Kürçer (Süleyman Fikri Sarıdemir dk. 46) Ahmet Aşkın Pul

Yedekler: Ömer Aykaç, Yasir Dönmez, Servet Kaş

Teknik Direktör: Sergey Yuran

Goller: Yusuf Erdem Gümüş (dk. 10), İbrahim Yılmaz (dk. 35 ve 79), Mustafa Saymak (dk.74) (Aliağa FK), Şeref Özcan, Ayaz Yükseloğlu (dk. 71), Semih Ege Turgen (dk. 90+5 (Serikspor)

Sarı kartlar: Yusuf Erdem Gümüş (Aliağa FK) - İZMİR

