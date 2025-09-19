Haberler

Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde

Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde
Güncelleme:
Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica ile anlaşan Jose Mourinho'nun sözleşme detayları ortaya çıktı. Benfica yönetimi, Mourinho'nun kontratına özel bir madde ekledi. Buna göre 2025-26 sezonunun son maçının ardından taraflara 10 gün içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı tanındı. Bu maddeyle birlikte hem kulüp hem de Portekizli teknik adam, geleceğe dair kararını sezon bitiminde verecek.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica ile anlaşan Jose Mourinho'nun sözleşme detayları ortaya çıktı. Benfica yönetimi, Mourinho'nun kontratına özel bir madde ekledi.

Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde

ÖZEL FESİH MADDESİ

Benfica'dan yapılan açıklamaya göre, Mourinho'nun sözleşmesine dikkat çeken bir madde eklendi. Buna göre 2025-26 sezonunun son maçını takip eden 10 gün içinde hem Benfica hem de Mourinho, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacak.

Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde

YILLIK 6 MİLYON EURO MAAŞ

Portekiz basını, deneyimli teknik direktörün Benfica'dan yıllık net 6 milyon euro kazanacağını, ayrıca başarı bonuslarının da sözleşmeye eklendiğini duyurdu.

Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde

BENFİCA'YA DÖNÜŞ

Jose Mourinho, 2000 yılında ilk kez Benfica'da A takım teknik direktörlüğü yapmıştı. 24 yıl sonra yeniden kırmızı-beyazlıların başına geçen tecrübeli çalıştırıcı, bu kez farklı bir hikâye yazmayı hedefliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
