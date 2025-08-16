Ali Koç'tan Göztepe maçı öncesi şaşırtan hareket

Ali Koç'tan Göztepe maçı öncesi şaşırtan hareket
Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç ve yönetimi, Göztepe maçı öncesi Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'na Fenerbahçe taraftarını taşıyan otobüsle birlikte gitti. Ali Koç ve yönetiminin, neden böyle bir girişimde bulunduğu herkes tarafından merak edildi.

Trendyol Süper Lig'in ikinci hafta maçında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da başlayacak müsabaka, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

ALİ KOÇ TARAFTARLA BİRLİKTE GİTTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşma öncesi şaşırtan bir harekete imza attı. Ali Koç ve yönetimi, Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasına taraftarlarla gitti. Sarı-lacivertli yönetimin farklı farklı otobüslere dağılarak Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'na Sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte ulaştı. Ali Koç ve yönetiminin, neden böyle bir girişimde bulunduğu Sarı-lacivertli taraftarlar başta olmak üzere tüm futbolseverler tarafından merak edildi.

İşte o yolculuktan kareler;

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Mustafa Destici'den 'Miras' hutbesini eleştirenlere tepki

Diyanet'in "Miras" hutbesine destek veren bir parti lideri var
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMehmet Erdem:

Kim niye şaşırmış, şoka girmiş! Gayet onurlu ve güzel davranış olmuş, yakışmış.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Sari:

daha dün adamì yuhluyordunuz ya

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıc4b76kvfxb:

sebep ne mi. Seçim öncesi taraftarımızla barıştık. başka bir halt değil

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaber Muavini:

ADAMCA VE ONURLU BİR HAREKET... O.Ç.LARI ANLAM VEREMEZ BUNA :))) HATTA OÇLARI HAZMEDEMEZ DE :)))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBen Türkçe Bilmemek:

Umarız hepsi BAKAN FİDAN a oy verirler 2028 de.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
