Ali Koç: "Bahis varsa, şike varsa o zaman hakem de vardır" -1

- Ali Koç: "Bahis varsa, şike varsa o zaman hakem de vardır"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç:

"TFF, amirimiz olarak sorunları çözmekte, yeterli iradeyi göstermiyor"

"Hakem atamalarında yapay zeka manipüle ediliyor"

"Durum odaklı değil, değer odaklı bir sisteme ihtiyacımız var"

"Kulüpler ortak noktaya geldiğinde kimse karşısında kolay kolay duramaz"

İSTANBUL - Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, gündemde olan bahis ve şike olayları ile ilgili, "Bahis varsa, şike varsa o zaman hakem de vardır. Hakem olmadan bu işler olmuyor" dedi.

Süper Lig Kulüpler Birliği, bugün vakfın Maslak'ta bulunan ofisinde toplandı. Yapılan toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantının ana maddeleri ile ilgili bilgiler veren Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, "Yüksek katılımlı bir toplantı oldu. 2 kulübümüz dışında herkes katıldı. Gündem maddelerimizde e-bilet ihalesinin hemen yapılması vardı. Bu sistemden kulüplerimiz rahatsız. Bununla ilgili federasyonumuz bir taahhütname yolladı. Hiçbir şekilde kulüplerimizin kabul edeceği bir taahhütname değildi. İhalenin bir an evvel yapılmasını konuştuk. Yüzde 7 bilet gelirlerimizden bakanlığımızın bir kesintisi var. Bu kesintinin olmaması için bir çalışmamız vardı. Bununla ilgili bilgilendirme yapıldı. Yayın gelirlerinin dağılımıyla ilgili çalışmalar yapıldı. Bununla ilgili de genel sekreterimiz ve çalışanlarımız yurt dışı liglerini baz alarak 3-4 tane model sundular. Onun üzerine çalışıyoruz. Yayın gelirlerinin nasıl dağılacağıyla ilgili kararımızı mart-nisan ayı gibi vereceğiz. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim; önümüzdeki sezon farklı bir gelir dağılım sistemi olacak. Yayın ihalesiyle ilgili hiçbir ilerleme yok, onlara değindik" diye konuştu.

"Ülke puanımız çok çok önemli"

Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin ülke puanına katkı yapmaları için maçlarını kazanmalarının çok önemli olduğuna değinen Ali Koç, "Ülke puanımız çok çok önemli. Takımlar iyi mücadele ettiği zaman nereden nereye gelebileceğimizi sadece 1 senede gördük. Geçen sene 11. sıradaydık şimdi 9. sıraya geldik. Onun için her puan çok çok önemli. Bana göre Galatasaray dün çok iyi mücadele etti ama bu bile Bayern karşısında deplasmanda müthiş. Bu gece 2 maçımız var. İnşallah oradan puanları 2 maçta toplayabiliriz. Türkiye'ye yakışan şampiyonun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılması. Lig ikincisinin de bir ve ya iki elemeyle Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmesi. Avrupa Ligi'ne direkt katılım olması, bizim hak ettiğimiz budur" ifadelerini kullandı.

"Ahmet Nur Çebi başkan vedaya geldi"

Beşiktaş'ın aralık ayında yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı olmayacağını açıklayan Ahmet Nur Çebi'nin bugün son kez Kulüpler Birliği toplantısına katıldığını aktaran Koç, "Bizim için duygusal bir gündü bugün. Sayın Ahmet Nur Çebi başkan vedaya geldi. Hepimizin sevdiği saydığı, tartıştığımız zaman bile gönül koyamayacağımız kadar değer verdiğimiz, sevdiğimiz bir başkanımız bugün bizlere veda etti. Onun kararı da kendisi için, ailesi için, camiası için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün yayımladığı açıklama ile ilgili de konuşan Başkan Koç, "Federasyon bugün bir açıklama yapmış. Açıklamayı detaylı bir şekilde okuyamadım. Toplantımız çok yoğundu ama zaten bir şey varsa da çoğunluk benim yaptığım açıklamalarla ilgili. Gerektiği takdirde ben bu konu ile ilgili bir açıklama yaparım. Gördüğüm kadarıyla, bana gelen mesajlarda halının altına süpürme gibi bir açıklama olduğu söylendi" açıklamasını yaptı.

"TFF, amirimiz olarak sorunları çözmekte, yeterli iradeyi göstermiyor"

Toplantıya katılan tüm kulüplerin bahis ve şike olaylarının en kısa sürede çözülmesi gerektiğiyle ilgili ortak bir irade gösterdiğini aktaran Ali Koç, "Toplantıya katılan tüm kulüpler yoğun bir irade gösterdiler. Gösterilen irade artık bu kirliliğin, bu vasıfsızlığın, bu soru işareti olan şike ve bahis konularının çözülmesi. Kulüpler tarafından bu sorunların dibine inilmesiyle ilgili hiç olmayan bir şekilde irade gösterildi. Alınan kararlardan bir tanesi bu konular ile ilgili rahatsızlığımız, bu konular ile ilgili gerekli adımların atılması. Amirimiz olarak sorunları çözmekte, yeterli iradeyi göstermediği, kargaşaların sonlanması için gerekli adımların atılmadığı, bundan çok daha fazlasını yapılabileceği ve Türk futbolunun amiri olarak TFF'nin bunu yapmakla yükümlü olduğu konusunda bir irade gösterildi. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın ülke futbolu için çok büyük bir şans olduğunu, bize de çok büyük umut verdiğini, kısa bir sürede harekete geçtiğini görüyoruz ama daha dibine inilecek çok yol var" şeklinde konuştu.

"Bahis varsa, şike varsa o zaman hakem de vardır"

Bahis ve şikenin Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Koç, "Bahis ve şike büyük bir sorundur. Kriptonun da hayatımıza girişiyle bu sorunun daha da yayıldığını görüyoruz. Burada bir başkanımız ile ilgili parantez açmak istiyorum. Sayın Murat Sancak. Murat Sancak iki senedir Kulüpler Birliği Vakfı'nda ve sözünü esirgemeyen, düşüncelerini açık bir şekilde ifade eden başkanlarımızdan. Kendisiyle ilgili yapılan ithamlardan son derece rahatsız. Vakfımıza katıldığından beri Türk futbolunda bahsin ve şikenin çok büyük bir sorun olduğunu en çok dillendiren başkanlarımızdan biri olduğu için son derece rahatsız. Bu konu ile ilgili en fazla konuşan başkanlardan biri olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Bahis varsa, şike varsa o zaman hakem de vardır. Hakem olmadan bu işler olmuyor. Biz Fenerbahçe olarak biraz araştırmaya başladık. Burada da bazı başkanlarımızın ciddi rahatsızlıkları olduğunu, özellikle alt ligden üst lige çıkan kulüplerin yaşadığı bazı konular gündeme getirildi. Burada beni en çok sevindiren bu konuyla alakalı ortak bir kararın çıkması. Bizim kendi sektörümüzle ilgili irade ortaya koyup da çözemeyeceğimiz hiçbir şey olmamalı. O yüzden bu birliği çok değerli buluyorum. Emniyet güçlerimize ve İçişleri Bakanlığımıza Allah güç kudret versin de bu sorunlar çözülsün" dedi.

"Hakem atamalarında yapay zeka manipüle ediliyor"

Hakem atamalarının yapay zeka uygulamasıyla yapılmasının büyük tereddüt oluşturduğunu dile getiren Başkan Koç, "Artık yapay zekanın işleyişi ile ilgili de tereddütlerimiz var. Yapay zekanın en büyük destekçilerinden biriydim ama hakem atamalarında sıkıntıların çok daha arttığını görüyoruz. Yapay zeka manipüle ediliyor. Bu yapay zekada 40-50 madde var. Bunlardan bir tanesi hakemlerin ben şu takımın maçını istemiyorum deme özgürlüğü var. Bir tane hakem için veri girmişler geçen sene iki tane takımın maçını yönetmek istemiyorum diye. Biz biraz araştırdık. O hakem o veriyi girmemiş. O veri manuel olarak federasyonun bildiği, bizim bilmediğimiz bir kişi tarafından girilmiş. Demek ki bu sistem manipüle edilebiliyor. Kulüpler Birliği'nde bu sistem ile ilgili büyük bir tereddüt var. Herhalde federasyonda da aynı tereddüt var ki yeni bir sistem geleceğini ifade ediyorlar. Gerçekten yeni bir model var mı bilmiyoruz. Fakat yeni modelin ivedilikle hayata geçmesini istiyoruz. Mevcut hakem atama sisteminin hiç verimli olmadığını, bırakın sorunları çözmeyi daha da derinleştirdiğine inanıyoruz. Yeni sistemde bu düzensizlik içinde bulunmuş kimsenin yer almasını istemiyoruz. Biz düzgün işleyen bir yapı istiyoruz. Her türlü desteği federasyona vermeye hazırız. Federasyon ve MHK'nin değişmesiyle hiçbir şeyin değişmediğini gördük. Hakemlerin değişmesi lazım, bu net" diye konuştu.

"Durum odaklı değil, değer odaklı bir sisteme ihtiyacımız var"

Sorunların çözümlerinde TFF'ye yardım edeceklerine hazır olduklarını söyleyen Koç, "Temiz futbol, adil futbol bize nasip olacaksa bizim de buna münasip olmamız lazım. Bunun için de gelen her türlü bilgiyi doğru işleyip temiz futbol istikametinde kullanmalıyız. Bizim durum odaklı değil, değer odaklı bir sisteme ihtiyacımız var. Bize göre TFF sorunların dibine inmek için gereken iradeyi, cesareti göstermiyor. Bu sorunların dibine inmek istendiği takdirde son derece mümkündür. TFF Yönetim Kurulu üyelerinin daha aktif olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Sorunların çözülmesinde TFF'ye destek vermeye hazırız. Futbolumuzu en çok kirleten bahis, şike ve devamında hakemlerin durumu ile ilgili hem federasyonumuza hem de İçişleri Bakanlığımıza başvuru yapacağımızı ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Kulüpler ortak noktaya geldiğinde kimse karşısında kolay kolay duramaz"

Yapılan hakem hataları ile ilgili de konuşan Kulüpler Birliği Başkanı Koç, "Pazar gününden bu yana bazı maçlar seyrettim gözlerime inanamıyorum. Pazartesi yine bir şeyler oldu. Bugün kimse Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında verilmeyen penaltısına penaltı değil diyemez. ya da Ferdi'ye yapılan hareket, hiçbir şekilde bunun bir açıklaması yok. Yine alt ligde pazartesi bir maç oynandı, gördünüz. Karagümrük maçında bir penaltı verildi, olacak iş değil. Herkes mustarip, herkes rahatsız ama rahatsız olmayan bir kurum var hakemler ve MHK. Yapay zeka Trabzonspor maçına bir önceki sene atanan hakemleri atadı. Biz bunu sorgulamakta, güven kaybetmekte haksız mıyız? Kulüpler aynı noktaya geldiğinde kimse karşısında kolay kolay duramaz" cümlelerini kullandı.