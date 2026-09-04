Trabzonspor'un Yeni Golcüsü Ali Habeşoğlu Trabzon'da

Trabzonspor'un transferin son gününde Bodrum FK'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki genç golcü Ali Habeşoğlu, Trabzon'a geldi.

Geçtiğimiz sezon Bodrum FK formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Habeşoğlu, transfer döneminde birçok kulübün radarına girerken tercihini Trabzonspor'dan yana kullandı. Genç futbolcu, bordo-mavili takımda başarılı olmak ve takıma katkı sağlamak istediğini söyledi.

Trabzonspor'a transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Habeşoğlu, "Öncelikle çok mutluyum. Çok büyük bir camiaya geldim. Burada takıma çok katkı vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor kadrosunda Paul Onuachu ve Mohamed Salah gibi önemli oyuncuların bulunmasının kendisi açısından büyük bir fırsat olduğunu belirten genç golcü, yıldız isimlerle birlikte kendisini geliştirmek istediğini dile getirdi.

Trabzonspor'un genç oyunculara verdiği önemin transfer kararında etkili olduğunu belirten Habeşoğlu, bordo-mavili takımda forma şansı bulduğu süreleri en iyi şekilde değerlendirmek istediğini ifade etti.

99 numaralı formayı giyecek

Trabzonspor'un yeni transferi Ali Habeşoğlu'nun bordo-mavili takımda giyeceği forma numarası da belli oldu. Genç golcü, Trabzonspor'da 99 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı