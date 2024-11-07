Üye Girişi
Haberler

Alexandru Maxim, Gaziantep FK Tarihinin En Etkili Oyuncusu Oldu

Alexandru Maxim, Gaziantep FK Tarihinin En Etkili Oyuncusu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK'de 6. sezonunu geçiren Rumen futbolcu Alexandru Maxim, kulüp tarihinin Süper Lig'de en çok gol atan oyuncusu unvanını kazandı. Toplamda 45 gol ve 28 asistle büyük bir başarıya imza atan Maxim, aynı zamanda takımın kaptanı olarak önemli bir rol üstleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de 6. sezonunu yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, attığı 45 gol ve yaptığı 28 asistle kulüp tarihinin Süper Lig'de gol yollarındaki en etkili oyuncusu oldu.

Gaziantep ekibine 2019-2020'nin devre arasında Almanya'nın Mainz 05 takımından sezon sonuna kadar kiralık olarak katılan 34 yaşındaki Rumen oyuncu, o sezon çıktığı 15 karşılaşmada 7 gol ve 2 asistle takıma katkıda bulundu.

Yarım sezonda taraftarın gözdesi haline gelen Maxim, 2020-2021 sezonu öncesinde Gaziantep ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2020-2021 sezonunda ligde 38 karşılaşmada forma giyen Maxim, en skorer sezonunu geçirdi ve attığı 15 golün yanı sıra yaptığı 3 asistle takımın topladığı puanlarda aktif rol oynadı.

2021-2022 sezonunda sakatlığı nedeniyle ligin ilk 6 haftasında formasından uzak kalan tecrübeli oyuncu, ligde çıktığı 31 karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandırdı, 7 golün de asistini gerçekleştirdi.

2022-2023 sezonunun ilk yarısında 21 karşılaşmada formayı sırtına geçiren, bu sürede 4 gol ve 6 asistle takıma gol yollarında katkıda bulunmaya devam eden orta saha oyuncusu, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep FK'nin ligden çekilmesiyle sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralandı.

Rumen futbolcu, geçen sezon ise ligde forma giydiği 34 karşılaşmada 3 gol attı, takım arkadaşlarının attığı 9 golün ise asistini yaptı.

Bu sezon kaptanlık pazubendini koluna geçiren Maxim, 9'u ilk 11 olmak üzere forma giydiği 10 karşılaşmada 2 gol, 1 asistle takımına gol yollarında katkıda bulunmaya devam ediyor.

Alexandru Maxim'in sezonlara göre gol ve asistleri şöyle:

SezonMaçGolAsist
2019-20201572
2020-202138153
2021-202231147
2022-20232146
2023-20243439
2024-20251021

En çok forma giyen oyuncu olmaya aday

Maxim, bu sezon 5 maçta daha görev alması halinde takımının Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncusu haline gelecek.

Gaziantep FK'de toplamda 149 karşılaşmada formayı terleten Maxim, 5 müsabakada daha forma giymesi halinde takımın Süper Lig'de en çok maça çıkan oyuncusu ünvanını da ele geçirecek.

Geçen sezon takımdan ayrılan ve 153 maçta forma giyen tecrübeli savunmacı Papy Djilobodji, şu an bu alanda birinci sırada yer alıyor.

Maxim gururlu

Rumen oyuncu Maxim, AA muhabirine, Gaziantep takımını ve şehrini çok sevdiğini söyledi.

Takım için her sezon elinden geleni yapmaya çalıştığını belirten Maxim, şöyle devam etti:

"Takımda en çok gol atan oyuncu olmaktan gurur duyuyorum. Kulüp tarihine geçmek, benim için bir onurdur. Ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takıma ve takım arkadaşlarıma katkı vermeye çalışıyorum. Biz burada büyük bir aileyiz. Taraftarlar da bizim ailenin bir parçası. Bu ailenin parçası olmak çok güzel bir duygu. Taraftarı mutlu etmek her zaman kolay değil. Taraftarın yanımızda olması bizim için çok önemli. Biz de onlara kazanarak teşekkür etmek istiyoruz. Şehrin ve taraftarın mutluluğu için galibiyet önemli. Kaptan olmanın verdiği bir sorumluluk var. Bu sorumluluk da kolay değil. Takım ve şehir için elimden geleni yaparım."

Maxim, takımın en çok forma giyen oyuncusu olma noktasındaki adaylığının hatırlatılması üzerine ise "En çok forma giyen ben olursam benim için gurur kaynağı olur. Bunlar önemli şeyler. Burada futbolun keyfini çıkarmak, sağlıklı olduğum sürece oynamak isterim. İyi ve güzel goller atmak, her futbolcunun isteyeceği şeyler. Rekoru kırarsam benim için de onur olur." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak - Spor
'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma

Parmak sallayarak devlete tehditler savuran DEM Partili isim hakkında soruşturma

 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma başladı

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan 'Cesedi neden parçalamadın' sorusuna pes dedirten yanıt

"Cesedi neden parçalamadın" sorusuna verdiği yanıt saç baş yoldurur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuncer Bakırhan ne dedi? Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma mı başlatıldı? Tuncer Bakırhan kimdir, hangi partiden? Tuncer Bakırhan kaç yaşında ve nereli? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI: İSKİ 7 Kasım baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? FED faizi indirirse altın ve döviz ne olur? Kasım ayı FED faiz kararı sonrası altın fiyatları düşer mi? Narin'in annesi ile amcası arasında ilişki mi var? Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi! SON DAKİKA: Nevzat Bahtiyar duruşmada ne dedi? Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar neler söyledi? ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI: 2025 yüzde 30, 35, 40, 45 ve 50 zam gelirse asgari ücret ne kadar olur? Murat Tabanlıoğlu kimdir? Mimar Murat Tabanlıoğlu kaç yaşında ve projeleri neler? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 Ocak net asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret tahminleri! Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? Bu yıl Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.